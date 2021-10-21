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全國友善校園台南2校獲獎 黃偉哲：堅持3不1有原則
教育部度友善校園獎出爐，台南慈濟高中國小部及安平區西門實驗小學學務主任連培茹，在學生事務與輔導工作推展上不遺餘力、無私奉獻受肯定，分獲卓越學校及傑出學務人員獎。
教育局長鄭新輝表示，慈濟高中國小部重視全人教育，深耕生命教育、品德教育，形塑友善校園，建構具有「人文素養、友善涵養、美善教養的優質學園，並積極培育「有教養、有智慧、有競合力、會生活」的卓越世界公民，榮獲友善校園獎卓越學校。
西門國小學務主任連培茹以身作則，每天都是第1個到校站崗，無怨無悔，天天守護學生上下學安全。主辦課後社團把關師資並管控教學品質，使課後才藝社團及校隊社團蓬勃發展，落實多元展能的教育理念。防疫不停學期間，推動品德教育7個好習慣防疫標籤，製播生活教育、品德教育等宣導影片，以及辦理自治市選舉、「繽紛童年漾西門」才藝表演等校內直播活動，獲得家長廣大回響，榮獲傑出學務人員實至名歸。
市長黃偉哲強調，南市致力推動友善校園宣導，面對校園事件要求各校秉持不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰的3不1有原則辦理，對於校園性別、霸凌及體罰案件，透過多元管道預防，依法處理並持續追蹤輔導，打造安心學習環境。
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