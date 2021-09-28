教師節不快樂2／學生間打鬧嬉戲 家長控霸凌鄉民公審

「親師生關係不被信任，說再多也不會被家長信任。」今年三月，新北某國小有家長認為孩子長期被霸凌，老師卻不處理，一狀告到校長室、教育局，揚言找立委關切，家長還在臉書社團發文，引發網友不明就裡的指責。被指控的Ａ老師感嘆，非常灰心；家人也勸她不要多管閒事，要明哲保身。

Ａ老師說，她不只一次的告訴這名家長，孩子可能有學習障礙需要早療，但家長不願接受，甚至開始拒接老師電話。沒想到再接到家長來電，卻是告知孩子被欺負，但私下詢問孩子，卻又說 是和同學鬧著玩。

相隔不久，Ａ老師又接到這位家長來電，再次控訴孩子被霸凌，雖然她允諾會處理，卻在周末接到學校電話，才知已家長已告到校長室。

當天她與學生、家長都到校長室，家長原本堅持要讓孩子轉班，Ａ老師認為這樣做只會讓孩子害怕，應該是要學習解決問題。因為被控霸凌的學生是學校主管的孩子，家長一口咬定Ａ老師不敢管教，她想解釋，家長也不願聽。

家長很快就把指控貼上臉書社團，部分網友憑著貼文內容，開始指責Ａ老師的不是，有人建議找校長、投訴市長信箱，也有人說官官相護，要找民代加記者才有用。「霸凌事件」終於在5月中旬調查結案，結果就是學生之間單純的打鬧，該學生最後沒轉班，家長也撤下貼文。

Ａ老師心寒地說，家長不願溝通，老師就沒有說明的機會，還被莫明地訴諸鄉民正義的方式批判、公審，親師生關係失去信任，對她的傷害很大。