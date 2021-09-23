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嘉縣首間公辦民營KIST實驗教育啟動 創多元教育

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉等來賓及地方人士、師生家長開心主持啟動儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉等來賓及地方人士、師生家長開心主持啟動儀式。圖／嘉縣府提供

嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，成為縣內第1所公辦民營學校、第10所實驗學校，縣長翁章梁上午回家鄉，與林業生社會福利慈善事業基金會董事長林宜蓉、執行長劉宜中、誠致教育基金會董事長方新舟，以及地方人士、家長，開心共同主持啟動儀式，與師生互動。

KIST源自美國，秉持弱勢孩子也有翻身機會，美國「KIPP」稱為Knowledge Is Power Program，以知識就是力量為教育方程式，引進台灣發展成KIST（KIPP Inspired School in Taiwan）體系學校。

翁章梁與來賓共同為幼苗灌注活水，啟動光榮實驗教育，象徵孩子將在新教育型態成長茁壯；「透過具有理念教育工作者播種，讓教育發展出不一樣風貌！」翁章梁期許KIST教育理念被接受，希望未來山、海區再開辦KIST學校，對嘉義是正向進步理念。

校門裝置KIST形象標誌，象徵KIST願景「給孩子公平發展天賦舞台」為主軸，新學期以「點燃學習渴望」做轉型初期核心目標，讓「學生成為學習主人」，結合KIST教育理念三個核心能力「品格力、學習力、文化力」進行全新課程發展。

光榮校長邱玉燕說，KIST重視孩子想法，讓孩子成為學習主人，班級名稱由師生討論，讓孩子思考年級特性，賦予命名權，結合校園常出現動植物作命名主題，讓學生不再被動接收訊息，主動思考生活周遭環境與自身連結。

邱玉燕說，老師合作教學熟悉孩子，創造優質教育環境，基金會投入6年千萬元，對老師開發特色課程，改善環境設備很大助益，新建「社交智慧空間」是品格教育實踐，基金會將聘心理師，用沙發、地墊、抱枕及玩偶營造溫暖舒適空間，7成新聘年輕教師，經專業培訓，帶教育熱忱使命，每天下課與校長依據每天不同主題，分享觀察孩子成長及對教學歷程感恩。

嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉等來賓及地方人士、師生家長主持啟動儀式，與學生互動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉等來賓及地方人士、師生家長主持啟動儀式，與學生互動。圖／嘉縣府提供
嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁（右五）上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉、執行長劉宜中、誠致教育基金會董事長方新舟及地方人士、社區家長，開心主持啟動儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣義竹鄉光榮國小轉型成「KIST」實驗小學，縣長翁章梁（右五）上午回家鄉，與林業生社福基金會董事長林宜蓉、執行長劉宜中、誠致教育基金會董事長方新舟及地方人士、社區家長，開心主持啟動儀式。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義

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