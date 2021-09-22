苗栗縣表揚資深優良教師 徐秀鳳2度獲師鐸獎

教師節將至，苗栗縣政府今天舉辦慶祝教師節暨資深優良教師表揚大會，642名獲表揚教育人員中，頭份市蟠桃國小校長徐秀鳳第2度獲教育部師鐸獎，備受肯定。

苗栗縣政府教育處指出，今年表揚的資深優良教師共計642名，包含師鐸獎1名、服務滿40年資深優良教師10名、服務滿30年134名、服務滿20年371名及服務滿10年126名，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫考量，採線上意願調查，邀請年資30年、40年共71名資深教師參加表揚大會。

苗栗縣長徐耀昌逐一頒獎表揚，並向教育人員默默耕耘付出表達敬意與謝意，特別在面臨疫情挑戰下，教師們建置線上教學系統，落實多元適性評量，讓莘莘學子課業學習不中斷。

獲獎者中，現年62歲的頭份市蟠桃國小校長徐秀鳳，從基層特教教師出發，投身教育界近40年，繼7年前在任職三灣國小榮獲師鐸獎後，今年再次獲教育部肯定，為苗栗縣110年唯一師鐸獎得主，也是縣內唯一獲得兩次師鐸獎的教育工作者。

縣府指出，徐秀鳳堅守教育崗位積極、認真，爭取教學硬體整建，為學生建構優質的閱讀及室內活動環境，在學生學習方面，堅持從品德教育提升，進而扎根英語、資訊學習，帶動整體學習效果，即使在「停課不停學」的疫情中，也有效促使學生在家參與不受時間與空間限制的學習。

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