快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

苗栗縣表揚資深優良教師 徐秀鳳2度獲師鐸獎

中央社 / 苗栗縣22日電

教師節將至，苗栗縣政府今天舉辦慶祝教師節暨資深優良教師表揚大會，642名獲表揚教育人員中，頭份市蟠桃國小校長徐秀鳳第2度獲教育部師鐸獎，備受肯定。

苗栗縣政府教育處指出，今年表揚的資深優良教師共計642名，包含師鐸獎1名、服務滿40年資深優良教師10名、服務滿30年134名、服務滿20年371名及服務滿10年126名，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫考量，採線上意願調查，邀請年資30年、40年共71名資深教師參加表揚大會。

苗栗縣長徐耀昌逐一頒獎表揚，並向教育人員默默耕耘付出表達敬意與謝意，特別在面臨疫情挑戰下，教師們建置線上教學系統，落實多元適性評量，讓莘莘學子課業學習不中斷。

獲獎者中，現年62歲的頭份市蟠桃國小校長徐秀鳳，從基層特教教師出發，投身教育界近40年，繼7年前在任職三灣國小榮獲師鐸獎後，今年再次獲教育部肯定，為苗栗縣110年唯一師鐸獎得主，也是縣內唯一獲得兩次師鐸獎的教育工作者。

縣府指出，徐秀鳳堅守教育崗位積極、認真，爭取教學硬體整建，為學生建構優質的閱讀及室內活動環境，在學生學習方面，堅持從品德教育提升，進而扎根英語、資訊學習，帶動整體學習效果，即使在「停課不停學」的疫情中，也有效促使學生在家參與不受時間與空間限制的學習。

師鐸獎 苗栗縣 疫情

延伸閱讀

專為特教學生量身訂做教具 暖心老師獲表揚

影／苗栗慶祝教師節表揚 徐秀鳳兩度獲師鐸獎肯定

嘉縣教師節表揚大會 師鐸獎推薦3校長主任全壘打獲獎

造橋萬緣寺回饋十方信眾 捐贈苗栗縣6萬支1cc空針

相關新聞

影／苗栗慶祝教師節表揚 徐秀鳳兩度獲師鐸獎肯定

苗栗縣政府在教師節前夕，今天上午在文化觀光局中正堂舉辦慶祝教師節及資深優良教師表揚大會，回首疫情嚴峻的這一年，縣內教師建...

嘉縣教師節表揚大會 師鐸獎推薦3校長主任全壘打獲獎

教師節將近，嘉義縣政府上午在創新學院舉行教師節慶祝大會，表揚3位師鐸獎得主、3位杏壇芬芳獎、30位特殊優良教師，以及服務...

教育部明年預算編2761億創新高！ 教團籲「對症下藥」

立法院上周開議，教育部明年歲出總預算編列達2761億元，較今年增加188億元，創下歷年新高，其中少子女化對策明年預算達5...

大專開學日鬧空城！前2周一律遠距 僅5成學生入宿

多數大專校院明天開學，因應疫情，教育部建議各校開學後實施一到兩周的「全校線上授課演練」，避免連假期間師生大規模跨區移動。...

為什麼代理教師走上絕路？ 4大關鍵看校園監視器爭議與教育沉痾

近期嘉義市某國小一名陳姓代理教師輕生，疑似是因校長在教室內裝監視器未與她及家長溝通，陳師因與校長理念不合而請辭，校長卻要求她向全校教師說明離職原因，讓陳師感覺被「霸凌」。本報整理出本案4大關鍵，一是教室是否適合裝監視器，二是代理教師的弱勢處境，三是校長校務管理作為的職權濫用，四是官官相護的斧鑿甚深。教育部官員透露，監視器議題，過去曾與縣市、團體開會，尚無法取得共識。

文大董事長選舉爭議 教部：法院認陳泰然可選

文化大學董事會爭議多時，董事會日前開議選出陳泰然為第18屆董事長，引起校友組織質疑。教育部今天指出，台灣高等法院9月8日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。