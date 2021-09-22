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嘉縣教師節表揚大會 師鐸獎推薦3校長主任全壘打獲獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁(右三）由教育處代理處長李美華（右二）陪同在教師節慶祝大會，表揚3位師鐸獎得主。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(右三）由教育處代理處長李美華（右二）陪同在教師節慶祝大會，表揚3位師鐸獎得主。圖／嘉縣府提供

教師節將近，嘉義縣政府上午在創新學院舉行教師節慶祝大會，表揚3位師鐸獎得主、3位杏壇芬芳獎、30位特殊優良教師，以及服務滿30年老師，共133位教師獲獎，縣長翁章梁頒獎表揚，體恤老師辛勞，翁指示財稅局克服困難，如期在教師節發放考績獎金。

縣府推薦太保市南新國小校長莊政道、中埔鄉和睦國小主任陳勝哲、東石國小主任陳欣民角逐師鐸獎，全部上榜，打破歷年最佳紀錄，他們扭轉偏鄉弱勢，創造孩子自身亮點，發展創新課程，在教育中不斷努力而獲獎，以自身為領頭羊帶領學校團隊、用愛心與耐心培育學子，造就每位孩子的非凡。

大會主題「向啟蒙致敬」，感謝老師以專業素養，發揮育人、育才的功能，發掘學生潛力，在基礎教育階段啟蒙孩子對學習熱情，培養人才；莊政道說，奉獻教育28年，每個階段總是抱持愛與榜樣，以身作則全力以赴，南新國小爭取到教育部水牛城堡特色遊戲場建置，打造有利學生發展空間。

翁章梁由教育處代理處長李美華陪同，偕同議員劉雅文、林淑完、林秀琴等來賓，見證教育風華成就，向全體校長教師賀節感謝。「教育是台灣的事，更是嘉義的事」，翁章梁強調，老師專業是讓學生接軌知識體系推手，可謂「啟蒙」，開拓視野引路人。

翁章梁說，未來嘉縣發展成農工大縣，會有越來越多孩子留家鄉工作，貢獻家鄉，因此要從教育培養家鄉認同，他指示教育處編寫教材「家鄉百問」，針對每個鄉鎮列出100個問題，讓孩子從問題中形塑家鄉樣貌，養成鄉土情懷，期勉教師提升專業素質，因為「投資教育，就是投資未來」，教育提供學生成功機會，啟蒙孩子找到未來志向。

嘉義縣長翁章梁(左）在教師節慶祝大會，表揚師鐸獎得主太保市南新國小校長莊政道（右）。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(左）在教師節慶祝大會，表揚師鐸獎得主太保市南新國小校長莊政道（右）。圖／嘉縣府提供

翁章梁 教師節 嘉義

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