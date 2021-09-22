校園BNT開打！稀釋疫苗戰戰兢兢 醫護輕搖別劇晃

學生BNT疫苗開打，學校、醫護人員戰戰兢兢。高雄市23日才開打，衛生局察看每校安排接種地點、動線，不適合處立即調整。因BNT疫苗注射前需謹慎稀釋，一個不注意便會影響接種效果，衛生局、小港醫院和民生醫院拍攝「BNT疫苗稀釋注意事項」影片，請醫護人員詳看教戰手則，千萬只能輕輕上下搖、不能劇烈晃動。不只醫護人員，學校、家長和學生也覺得壓力很大。

高雄市衛生局長黃志中表示，高雄23日開打的是高中職與五專一至三年級學生。各校都提出接種場域動線規畫，衛生局一一審核，不妥當處就立刻修正。像有的學校原本安排在穿堂，但考量距教室區太遠、回教室休息不方便，於是調整至可利用的其他教室空間，要讓學生觀察及休息的時間是充裕的。

因為BNT接種前必須經過稀釋，高雄市衛生局、小港醫院和民生醫院特別拍攝「BNT疫苗稀釋注意事項」，這幾天醫護人員練習教戰守則，因為疫苗珍貴，經不起一絲浪費。護理人員從2至8度冰箱或疫苗冷藏箱取出濃縮的疫苗，約5到15分鐘可回溫至室溫，混和前最多可在室溫放置兩個小時。

「請記得一定要輕輕，不能像手搖飲一樣劇烈晃動！」黃志中說，稀釋前輕輕上下倒轉藥瓶10次，稀釋前解凍的分散液可能含有白色至類白色不透明無定形顆粒，目測濃縮疫苗是否為淡白色，若有變色就要拋棄。不可劇烈搖動未經稀釋的疫苗。

然使用3cc空針，搭配使用21號或更小的針頭，抽取1.8毫升的0.9％生理食鹽水。使用正常食鹽水，不能含有防腐劑.不能使用抑菌食鹽水或其他稀釋液。使用酒精擦拭疫苗頂部，把1.8毫升的0.9%生理食鹽水注入疫苗瓶，使用同一針筒抽出1.8毫升的空氣，確保瓶內氣壓不變.再將針頭從瓶塞拔除。輕輕上下倒轉稀釋後的疫苗10次，將稀釋日期和時間記錄在疫苗瓶標籤上。

稀釋後的疫苗要保存在攝氏2至30度之間，稀釋後的疫苗應呈類白色分散液，無可見微粒，如果稀釋後的疫苗存在顆粒或變色，應丟棄不可使用。減少稀釋後的疫苗暴露在室內光線下，避免日光或紫外線的直接照射。稀釋後的疫苗必須在6小時內施打，否則就要拋棄。請勿冷凍或搖晃稀釋後的分散液，如果將稀釋後的分散液冷藏，使用前應先回溫至室溫。關於單劑0.3mL劑量疫苗的製備，稀釋後藥瓶含2.25mL 液劑，可抽取6劑0.3mL的疫苗。為了能夠從每瓶中抽取6劑疫苗，必須使用低殘存劑量注射針筒和針頭。 高雄市衛生局、小港醫院和民生醫院拍攝「BNT疫苗稀釋注意事項」影片。記者徐如宜／翻攝

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