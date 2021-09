專訪／考中央太空系被勸重考！她連拿書卷獎：專注成為自己更重要

一本「蕃薯號」勾起好奇心 還巧遇原著作者

周徽徽畢業於高雄女中,熱衷天文的她,高中選天文社並成為社長,這是和認識太空領域的契機,「同學都知道我喜歡天文,但她們不知道天文和太空是兩個不同領域,當時就有一個同學拉我去聽太空的演講」,到現場聆聽演講的周徽徽,意外對一本展示架上的「蕃薯號」衛星書籍產生好奇,她看得相當入迷,絲毫沒察覺到原著作者,也是一名國家太空中心工程師正站在她身後。

周徽徽笑說,「他想和他的書合照,於是過來說『同學妳看了很久...但我想跟我的書拍照』後來我就跟他聊了一下,發現聊得滿來的,他推薦我去一個中央大學的營隊」。

營隊讓她豐富視野 師資、教學得來不易

周徽徽表示,該營隊是由國家實驗研究院與中央大學合辦(國家實驗研究院國家太空中心主辦,委託國立中央大學太空科學(與工程)研究所承辦)的「高中職學生參與衛星科學任務」,透過營隊讓她對太空領域有更進一步了解,她強調,該營隊沒有所謂的團康、跑活動,只有滿滿的學習,「比較像學訓」,學生除了可以摸到專業儀器、寫程式、增進對太空科學的認識,表現優異者,甚至可以赴美國參加福衛七號的發射任務活動,而她正是其中一名赴美公費生。

周徽徽表示,她在活動收穫良多,也開始想鑽研太空領域,另外,她從旁觀察中央的師資背景、學院風氣,「中央大學對太空領域的成熟度蠻高的,科學的話,老師有做太陽物理、電離層物理、磁層物理、電漿、太空環境、衛星資料分析、太空光學、電波、行星科學、行星波、大氣潮汐、高層大氣等等…,在工程領域的話,老師有做衛星酬載(按:酬載是指為了實現該衛星的應用目的所設計的各種儀器設備)、衛星、雷達系統、全球定位系統,尤其很多老師都對太空任務設計很有心得,面向很廣,進去有很多東西能夠學習,參加營隊時,老師學長姐也願意教學,就算不是上課時間,你去問他們問題,他們也很快回答。

透過這營隊,周徽徽更堅定讀中央太空系,「現在真正在這裡待了一年,發現真的符合自己先前的期待」。

周徽徽表示該營隊課程內容很充實,不僅可以練習專業儀器、寫程式,當年她也獲得公費赴美參訪福衛七號的發射任務活動。擷自 「高中職學生參與衛星科學任務」臉書

踏入太空系校園 最喜歡這門課

周徽徽解釋,中央太空系分為科學領域、工程領域,透過大一和大二的學習會漸漸發掘自己較有興趣的領域,大三時開始分流到科學或工程,工程方面的課有衛星系統工程、雷達工程與實務、遙測影像分析與應用、太空酬載,科學方面是電漿物理導論、電離層物理、磁層物理、太陽物理,要從這兩領域中,再各選修二門科目。周徽徽大一最喜歡一門課叫「太空科學與工程導論」,目的是先幫學生深入認識這兩大領域,「這是一門導論,對我們這些當時剛進來的學生蠻有幫助的。可以在第一個學期就初步認識這些領域,老師會跟我們說如果對某個主題有興趣,哪幾個基礎學科特別要學好或是會用到哪些程式語言,這樣的話,之後的學期修課時就能夠多選一些自己對自己有幫助的課」。

她坦言進來太空系之前,本來一心只想走科學,但進來之後對其他領域逐漸有更深刻的認識,現階段覺得不用太過侷限,不排斥工程,有更多的了解可以幫助做出更適合自己的決定。

另外,太空系大一必修「工程實習」、「衛星系統實作」,主要培養學生軟硬體操作,並開始參與立方衛星製作設計,周徽徽表示,「這門課會帶到衛星的各個次系統,不僅可以和同學討論,也能諮詢正在設計立方衛星的碩士班助教,他們有實務經驗,能夠對一些我們欠缺考量的面向給予建議」。她也解釋什麼是「立方衛星」,台灣有名的福衛系列1、2、3、5、7號、獵風者衛星,是幾百公斤的中型、小型衛星,相對來說,立方衛星的標準尺寸U是10 cm x 10cm x 10cm,舉例來說1U, 2U, 3U, 6U……但不會剛剛好每個維度都是10cm的倍數,重點是它開發周期短、任務時程短、成本低、技術較簡單、擁有更高的自由度,因此很適合學生練習。

立方衛星是較小的衛星,但它其實還是有分各次系統,有人負責酬載,有人負責衛星姿態控制,還有通訊、結構、溫控、電力、衛星電腦等等…都需要被考量到。

周徽徽再次強調「每個人都要具備很好的團隊合作精神,因為次系統間不但需要彼此考量,還須相容並且最後能夠整合通過測試。雖然每個人自己負責的次系統就夠操心了,但如果只管好自己份內,較有可能導致任務出問題。倘若衛星升空後出問題很難修復,它不像地面上的機器我們能夠走過去看看它哪裡壞掉把它修好,所以在設計階段能夠集思廣益尋求最好的方案、偵錯、排除可能的故障是最理想的,缺乏溝通和考量都是我們不樂見的結果」。

中央大學在太空領域表現傑出,今年更自主研製3U立方衛星「飛鼠號」發射升空。圖/中央大學提供

好酷!全台唯一大學校內有衛星地面站

值得一提的是,中央校內就有衛星地面站,包括中央太空及遙測研究中心、系管樓上皆有,周徽徽面露燦爛笑容說道,「我那時會選擇讀太空系,這也是一個原因啊,你哪裡可以看到有學校有那麼多地面站」。

周徽徽解釋,衛星領域中都有一套完整的地面系統,她形容,「衛星會丟它的健康狀況」,當衛星經過地面站後,下傳的封包裡除了有酬載資料,也有電壓電流是否正常、次系統有無正常運作、目前模式是什麼等衛星健康狀況的資料,研究者和衛星團隊會視需求分析或使用下傳的資料。

周徽徽分享老師和學長把新的LNA裝回S-band地面站。圖/周徽徽提供

「太空是志向」 擇所愛比選台大更重要

周徽徽指出,她是以學測個人申請方式上中央,而太空系也是她的第一志願與本身志向,但她也有報考上台灣大學地質科學系正取6,以及中央的地球科學學院學士班正取3,「地科院學士班是水文、固體地球、大氣、太空...那些你都可以去學,因此我將地科院學士班當第二志願」。

對於放棄台大地質系一事,周徽徽直言「那一個科系不是最喜歡的」,雖然對地質領域「算是喜歡」,但她沉澱心情想想,太空系仍是第一志願。也很慶幸自己喜歡的領域不需要超級高的分數,不然就算重考很多年也讀不到。

此外,相較於國外對於太空系的接受度較高、資源也較豐富,周徽徽認為雖然國外有些學校很好,但中央大學的老師除了研究之外也很有教學熱忱,很會照顧、提拔學生「我們這屆只有30個人,師生比很高,一個學生能獲得的資源也相對很多」。

朋友匪夷所思 她跨領域學習財經+法文

近年許多大學提倡「跨領域」學習,盼學生透過多元課程培養第二專長。周徽徽表示,「之前有想過雙物理系,對我們系來說,雙輔通訊、電機、物理等都是很好的選擇,能夠和自己科系相輔相成,往後就業也相對有保障,很有吸引力。不過後來覺得大學畢竟不是一個『職業訓練所』,我們在其中為學、為人,捫心自問最憧憬的到底是甚麼?是踏出熟悉的範圍,去汲取另一個領域的知識,對我來說並不容易,不過有老師的帶領和系統性的課程設計就相對無痛」。

她提到在這個較少阻力的求學階段,希望得以無憂無慮的探索好奇的事,把想學的東西都學起來。

後來周徽徽選擇財金系雙主修、法文輔系,朋友一開始都覺得雙主修財金很匪夷所思,但最後也支持她,周徽徽表示,學校有專門法文系,因此想放手試試,「在資源相對比較集中的環境下,我想可以更好或更快地上手一個語言,也推薦其他對太空有興趣的同學來修我們系上的課,可以把自己科系的學識應用在太空上」。

比你想的多元 關於太空系學生的未來出路

周徽徽表示,中央太空系曾是大氣科學系下的「太空組」,109學年度被正式獨立出來,而在太空組時期,許多畢業生出路多元,有人去到國外繼續研究,擔任美國奧克拉荷馬州立大學教授、英國帝國大學研究員等。也有畢業生選擇到國內學術研究中心,繼續為台灣太空科技奮鬥,在國家實驗研究院、國家中山科學研究院及中央研究院等,都有他們蹤跡。

另外,許多人在國內公家機構、民間公司服務,像是中華電信、台電、中鋼,民間單位則是宏碁、仁寶電腦、力晶半導體等。也有人投入教育作育英才,考上校長、物理地科科老師,周徽徽驚呼,比她想像中還有更多職涯選擇,「原來太空有那麼多層面可以做」。

考上太空被勸重考、沒路用 她陷低潮找到出口

即便國內太空產業屢創新局,但對國人來說還是「太遠」,當周徽徽考上太空系時,親戚也曾勸她「重考吧」,爸爸好友甚至說,「現在的女生要有腦袋,你讀這個有什麼用,你爸很優秀但你怎麼這樣...」。周徽徽苦笑,當時確實有被打擊,信心也開始潰散,但她知道對方沒有惡意,許多長輩只是出於擔憂,想根據自己人生經驗給出建議,這時候就只有堅持不懈的努力才有辦法讓他們放心。

周徽徽表示,當她開始專注自己做的事,對未來也有具體規畫時,一些刺痛她的話也會跟著煙消雲散,她面對長輩建議,也會正面表態,「我會跟他們說,我很確定自己是喜歡這領域,會很堅決在這個領域繼續走」。

周徽徽(左)參加國際太空站太空實驗設計競賽by the International Conference on Aeronautics and Space Exploration。圖/周徽徽提供

一年多來,周徽徽除了在校上下學期都拿書卷獎外,在課外表現也十分亮眼,不僅在國際太空站太空實驗設計競賽的獲得佳作,也取得國家太空中心黑客松的創意獎,逐漸讓長輩看到她的決心,周徽徽坦言「雖然精神緊繃,但專心做一件事不是壞事」,對她來說,現在能盡情做喜歡的事很滿足。

學弟妹們!太空也是一條路啊

周徽徽表示,系上的確有同學是誤打誤撞考上太空,但如果學生真的想長久鑽研這領域,中央太空系可以提供優秀的學習環境,但重點是學生心理素質要強,也要很主動求取知識,只要學習態度良好,老師都很願意給資源,「像是暑假有新進一批儀器的教育訓練,老師也說只要學生待在學校,就可以來練習」。

周徽徽強調,一直想告訴現在學生,太空是一個生涯選項,「我的求學時期,沒人告訴我,太空是一個領域,甚至有長輩支持我參加天文社,反對我讀太空系,因為他覺得社團是一個可以放在備審上的經歷,能幫助我申請到好的校系,但在他眼中那不包含太空系」,直到真正踏入太空系後,才了解它是一條路,只是以前沒人知道他們可以選這條路。

周徽徽感嘆地說,「搞不好以前有些人是真心想往太空發展,但他們不知道有這個可能或是不知道這是一個能夠選的選項,我覺得這樣很可惜」。

周徽徽表示,推廣教育這件事情,不應限於正課,之前系上就有開辦社區小孩認識太空的一日活動,系上老師也很積極地去簽條約、推動合作計畫等,為的就是培養更多太空人才,周徽徽再次強調,「不僅僅是社會主流或我們正在耕耘的太空,每個人的夢想都值得被尊重。無論你在哪個領域,希望螢幕前的你可以衷於自己,不畏艱難地繼續走,加油。另外,太空很棒,考慮一下」。

【Q&A 趣味快問快答】