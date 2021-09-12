教師育嬰留停寒暑假復職 教育部增訂須主管機關核備

學校留職停薪是以學期為單位，過去若教師寒暑假復職後，又再以相同事由申請留停，需經校內諮詢小組審議通過，未料卻曾有教師藉此「不工作也領薪」，教育部二度修法要防有心人，若復職後又要因同一事由請假，得經主管機關審認。對此，全教總指出，學校本來就有審核程序，也不該因為少數案例，而影響未來有需求者的權益。

教育部指出，留職停薪教師於寒、暑假復職，又因同一事由申請於次學期開學後留職停薪者，應有不可預期之緊急情事。認定有疑義時，得由服務學校編制內相關人員組成諮詢小組，提供意見作為核准之參考；諮詢小組成員人數至少三人，任一性別成員人數不得少於成員總數三分之一、未兼行政職務之教師不得少於成員總數三分之一。另，經由主管教育行政機關訂定高級中等以下學校留職停薪核准程序時，新增需報主管機關核准或備查。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，教師依性別工作平等法申請育嬰留職停薪，雇主通常不會回絕，過去確實曾聽聞有教師在開學前一天再度請長假，不僅影響學校課務安排，也影響代理教師聘期，造成教學不穩定，若再加入教育主管機關進行第二層把關，制度勢必能更完善。

全教總理事長侯俊良說，以往多由校長把關而已，且原本規定就有學校得組成諮詢小組協助提供意見作為核准參考，這次增加主管機關核准或核備程序，是回應之前案例引發不良的社會觀感，但其實這樣的案例只是相當少數，或者有特別需求者，不該把原本學校審議核准責任，交由主管機關共同承擔。

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