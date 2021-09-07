北市推親子綁定繳學費 家長：未綁定申請紙本很麻煩

台北市110學年度推出親子帳號綁定2.0升級服務，家長只需要由單一窗口登入、一站式操作即可完成綁定，只要一次綁定即可以同一組帳號於北市高中職以下學校使用。教育局表示，可同時綁定多位子女，為家長省去記憶多組帳號密碼的困擾。高中生家長認為，使用APP比較環保，如果沒有親子綁定的話，還要到校申請紙本，實在麻煩。

教育局表示，台北市自109學年度起推動「校園親子帳號綁定」作業，為鼓勵家長進行帳號綁定，推出多元線上服務與功能，110學年度開發台北酷課雲4.0-酷課APP，第一波將提供線上繳費、到離校訊息推播、線上請假及成績/獎懲/缺曠查詢等專屬服務，讓家長透過APP於第一時間掌握學生在校生活。

教育局表示，新版親子帳號綁定2.0服務，流程大幅簡化為4步驟即可完成，家長直接進入臺北酷課雲首頁([連結])或酷課APP，輸入電子郵件或手機號碼取得驗證碼登入後確認學生資訊，輸入家長姓名、身分證統一編號、電子郵件信箱及手機，家長操作平均3分鐘即可完成，再由校方審核通過即可完成綁定，親子綁定步驟可至本局官網(https://www.doe.gov.taipei/)親子綁定專區參閱。

高中生家長認為，使用APP比較環保，可以避免學生拿紙本回來弄丟的機率，APP不只可以繳交註冊費，還可以繳交寒暑假補修課程的費用，把所有費用整合一起，系統還會提醒尚未繳費，如果沒有親子綁定的話，還要到校申請紙本，實在麻煩。

教育局表示，此項綁定服務係為鼓勵性質並無強制，後續將陸續推出電子聯絡簿、調查表回條及班級通知事項等功能。

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