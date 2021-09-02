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開學日幼兒園小朋友扛得比小學生還大包 原因在這
高中職以下學校昨天開學，由於疫情原因，爸爸媽媽不能入校，台中市許多國小附設幼兒園，小朋友背著大包小包進校園，行李快和人一樣高，幼兒園帶的東西比小學生多，校方今天表示，因為幼兒園小朋友還帶午睡毯子，看起來大又重。今天上學已恢復正常，不再背大又重的物品。
昨天的開學日，國小校園內可見許多小朋友背正常版書包，有人多帶防疫物品，隨手拿著乾洗手，也有學生帶午睡頸套，因為在家學習3個多月，已習慣午睡時使用頸套。
幼兒園小朋友的物品大又重，有小朋友扛著快和自己一樣高的塑膠袋，像大搬家，校方今天說明，第一天上課，小學生有桌墊、置物籃、潔牙等物品，幼兒園小朋友帶午睡毯子，看起來東西很多，昨天帶到學校就緒後，今天不用再大包小包，恢復正常。
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