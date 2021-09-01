近4個月後開學怕跟不上 新北將篩選測驗、開設課輔班

歷經近4個月時間今日終於開學，不過遠距上課是否影響學生學習狀況，新北教育局指出，全新北的學校將進行篩選測驗，也盡速開設課後輔導班，幫助孩子跟上學習進度。另外新北市議員李倩萍認為過去參與補救教學學生不到2成，盼能增加參加比例。

全國因應疫情自5月18日開始停課，各級學校推出線上、遠距教學，讓學生受教權益不受影響。但有家長擔憂，停課期間孩子的學習、課程受影響，深怕部分課程跟不上，甚至影響接續的學習狀況。

新北教育局指出，新北每年5月實施篩選測驗，但因為疫情學校停課，今開學後全新北學校都會實施，學習扶助篩選測驗後，盡速開設課後輔導班，幫助學習困難孩子，跟上學習進度；也鼓勵教師搭配非同步線上教學，落實差異化教學。

另外，市議員李倩萍也發現，新北市的國中學生，國英數待加強比例約35%左右，而被認定需要實施補救教學的學生，實際接受輔導比例連續3年未達2成，且參加補救教學的學生進步比例大約有65%。

李倩萍說，雖沒有規定學校強制要求未通過篩選測驗的學生參加輔導，但新北不到2成接受輔導的比例，低於全國的3成，除了少部分家庭因素不願接受外，最大原因是學生學習動機的薄弱，教育局也未有相關輔導或獎勵機制。

教育局指出，會製作學習扶助懶人包，讓家長知道學習扶助的資源，鼓勵孩子參加學校課間及課後扶助班。同時督導各校成立學習輔導小組會議，由校長主持並帶領學生關注學習落後的孩子。

教育局也說，鼓勵各校提供獎勵進步學生的策略與創意作法。另也會讓學生知道學習目標在哪裡，並藉由非同步線上教學，漸漸養成自主學習的能力。

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