教師工會指公教健檢補助不公 中市府：朝標準一致努力

台中市教師職業工會指出，中央已修正「中央機關員工一般健康檢查補助基準表」且明年元旦生效，但台中市政府遲未跟進修正，市議員林祈烽質疑，一樣是公教人員，健檢補助卻差別待遇？市府教育局、人事處均表示，已著手修正朝公教人員一致。

林祈烽指出，教師職業工會日前向他反映，指中央今年8月修正公布的「中央機關員工一般健康檢查補助基準表」明年1月1日起生效，增加公教人員健檢補助費用。但台中市訂定的補助規定仍是偏低，相差金額級距為1000至2000元不等。另中央新修訂辦法，把工友列入補助，希望台中市府健檢補助比照中央調整。

林祈烽說，公教人員福利，中央與地方應一併調整，不應該不同調，有時，地方公教人員做的比中央更多，健檢補助卻比中央拿得少，沒有道理。

林祈烽說，教師長年講課教學，累積一些職業病，例如慢性支氣管炎、慢性肌腱炎、筋膜症候群、消化性潰瘍，甚至泌尿道感染，去年教育局曾協助教師工會，希望找醫院為教師量身打造健檢套餐，可惜醫院無法配合。

教育局長楊振昇表示，教師健檢套餐部分會與衛生局再努力，至於提高公教員工健檢補助經費，教育局與人事處協調，未來市府公務員和教師標準一致。

人事處長陳衫根說明，已行文各機關估算增加健檢多少費用，新訂辦法也列入工友，預算還在調查中。

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