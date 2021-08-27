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少子化搶學生 年年上演重複錄取 校長：缺乏整合

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南護專今年免試續招有20人重複錄取，學生家長有怨言。記者鄭惠仁／攝影
台南護專今年免試續招有20人重複錄取，學生家長有怨言。記者鄭惠仁／攝影

台南有家長向媒體投訴，小孩已參加台南護專免試續招並錄取，且已編班並給學號，但最近校方通知因重複錄取，取消錄取資格，須回原錄取學校報到，差點沒校可念。有高中校長表示，受少子化影響，搶學生是常態，另五專和高中職屬不同招生系統，每年也都會發生重複錄取現象，除非簡章合併、同時放榜，才能避免類似問題發生。

這名家長向媒體投訴，小孩參加五專優先免試獲錄取學校，已寄送報到回函，但還沒繳交畢業證書；後來因台南護專未招滿有辦理續招，轉而參加續招獲錄取，並繳交畢業證書完成報到，也告知原錄取學校放棄就讀，並獲回覆已註銷學籍。但上周台南護專卻通知，因重複錄取，被取消入學資格，須回到原錄取學校就讀。

台南護校指出，經心測中心審核，該校今年續招有20名考生重複錄取，已通知考生取消錄取資格。發生重複錄取原因，主要是原錄取學校上傳心測中心資料的期限，和續招時程有空窗期，以致無法查核是否放棄原錄取學校。

有高中校長表示，隨著少子化影響，學校都在搶學生，不僅私校搶學生，公立學校也在搶學生，已搶到只要有畢業證書，成績都不重要的地步。有些公立學校都已招到8成還不滿足，繼續招，也讓私校飽受威脅。

有校長說，除了五專因續招而出現重複錄取的問題外，錄取高中卻轉五專而重複錄取的情形，每年都在上演，而且更為嚴重，主要原因是五專和高中職屬不同招生系統，近幾年校長會議，不斷在建議五專與高中職的簡章能合併，或是五專與高中職放榜能同步，但年復一年，依然如此，令人無奈。

少子化 放榜

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