下周開學！ 師憂疫苗、人力、經費缺 校園成防疫實驗場

全國中小學將於下周實體開學，雖然國內本土疫情「+0」，仍有家長不放心校園防疫。國家政策研究基金會今早召開「復課，放心嗎？」線上記者會，有家長代表指出，隔板買不齊、教師未全面施打疫苗，都讓家長充滿憂慮，建議應成立「隔板國家隊」，由政府統一製作、配發；也有教師代表指出，國內校園疫苗、人力、經費三者沒到位，線上教學人力也沒分流，恐怕只是「架」著一台攝影機，憂心校園將成防疫實驗場。

全國家長會長理事長潘品睿表示，面對開學，家長心理多有徬徨，有些家長反映開學午餐要用隔板，卻還有學校買不到，部分新進教師、代理代課教師也還沒施打疫苗，這些都是校園防疫隱憂。他說，家長都希望能順利開學，讓工作與孩子受教權能達成平衡，現階段防疫安全最重要，家長們仍充滿疑慮。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風表示，國人對於疫情，很多事情久而久之就習慣了。他提到，教育部在防疫政策規畫仍屬弱勢，呼籲指揮中心應多重視教育需求。

楊益風說，當疫苗、人力、經費三者到位，就可以放心開學，未料現在仍有缺口，他憂心校園將成為防疫實驗場。

楊益風也說，很多歐美國家，當學生違反防疫規範，會由學區委員會直接要求返家，但目前全國仍沒有教育主管機關敢下強制手段的命令。就算禁止學生趴在隔板上聊天，一定還是會有人這麼做，卻只能用勸的。

經費方面，教育部目前以學生每人100元進行設算，將補助全國3億444萬5500元，用於購買防疫物資及用品，如用餐隔板、COVID-19快篩試劑、備用口罩及消毒用酒精等。楊益風表示，台北市才分配到3000多萬，憂心會有物資排擠效應。

人力部分，目前已有家長向學校預告要請防疫假，學校則需提供線上教學，讓學生能在家學習。楊益風表示，目前校園人力無法分流，一邊實體、一邊線上都是同一批人，但教學現場不該只是架著攝影機，應該要有專人協助，比如說讓打不到疫苗的老師協助線上授課，讓實體純實體、線上純線上，否則若最後效果不好，屆時又要怪學校。

不少家長反映隔板市場大缺貨，有錢也買不到。潘品睿說，政府應比照當時配送口罩，成立國家隊，統一量產、分配；楊益風也肯定這項建議，他說，隔板應由國家量產、分配，先前他也曾提議，最後卻被用「沒有錢」打回票，即便現在統一採購也趕不上開學，無奈教育一直被排在防疫的後端。

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