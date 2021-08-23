桃園振聲高中規定髮式、穿白鞋襪 學生喊違法

桃園市振聲高中日前舉行國中部新生訓練時要求，學生運動鞋白色面積須超過50%並限定搭配白襪，穿制服則須穿皮鞋，髮式也須依照校規。學生質疑校方服儀、髮禁的規定都明顯違法。學生團體則要求教育單位須介入處理，以免侵害身體自主權及表現自由。

校長劉安國表示，服儀規定都經過學校的服裝儀容委員會討論，委員會成員包括教師、家長和3名學生會代表，不合時宜的規定近年陸續修正，少部分學生違反，校方也不會做任何處分，僅以指導方式叮嚀。

桃園市教育局表示，今年會嚴格要求各校在8月30日前將服儀規定送到市府審查，若不符教育部規定，會退回並請校方跟學生討論，調整後再由各校校務會議確認，否則服儀規定不能實施。

台灣青年民主協會接獲多位振聲學生反映，其中，有學生指出檢查頭髮時會由老師「將右手貼近頭皮插入髮中，左手再疊於右手上，老師左手縫隙看不到頭髮才算及格長度」。

三年級黃同學表示，從校方官網的宣傳照可見，每位學生的髮式近乎一致，全部人都是平頭。二年級李同學提到，青春期的孩子想要有自信好看的外表無可厚非，但若違反服儀規範，就要抄一張作文紙大小的服儀單當處罰。

有家長說，因為怕小孩弄髒，過去買鞋都以深色為主，小孩也認為穿短襪較舒適，現在為了開學，還要特別去買白鞋、白襪，真的管太多。

台灣青年民主協會表示，2005年教育部就曾發函指出，各公私立高中職不得在校規中規範學生髮式，並將相關條文訂入「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，去年修訂的國中、高中服儀法規也規定，只要學校限制學生髮式就是違法，校方卻稱這些規定是「約束的自由」，並不合理。

桃園市高中職學生聯合會過去曾行文桃園市教育局要求改善，但他們認為教育局處理消極，呼籲市府不應一再包庇，若市府無能為力，教育部應介入處理。 桃園市振聲高中規定，學生運動鞋白色面積須超過50%並限定搭配白襪，穿制服則須穿皮鞋，另學生髮式也須依照校規，引發部分學生不滿。圖／擷取自振聲高中YouTube

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