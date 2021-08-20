學生用餐隔板 台中市全面補助

9月1日開學，台中市各級學校全面大消毒，進行防疫整備，即日起至8月底，高中職以下校園不開放。市長盧秀燕今天上午宣布，高中職幼兒園學生用餐的隔板，市府全面補助。

開學在即，台中市各級學校進行全面大清消，盧秀燕今天在教育局長楊振昇，環保局長陳宏益陪同下，視察長安國小校園消毒作業。盧秀燕表示，8月31日前將完成454所高中以下公私立學校及市立幼兒園的清理的消毒，即日起到8月31日，高中職以下校園不開放，請民眾先別進入運動。

低年級教室內，桌上都已放好隔板，提供學生用餐時使用，材質輕巧、方便收納。盧秀燕指出，有些縣市要學生自備用餐時的隔板，台中市不分公私立學校，市府將全面補助，花費新台幣3000多萬，補助1000多所學校，各校自行採買，家長可以放心。

關於，有7000多名新進人員還未打疫苗，開學後如何因應，盧秀燕表示，第一階段在職教職員工，7月底已陸續接種完成，尚未接種約2000多人，本周也會注射完畢。第二階段為8月後進校服務的代課或新進教師，已造冊完成，「中央會準備疫苗，靜待佳音」。

對於學生施打疫苗，盧秀燕表示，必須等中央確定怎麼做，市府再進一步討論，孩子現階段沒有疫苗可接種，所以校園清潔與消毒一定要落實，開學後學校會有部分管制。

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