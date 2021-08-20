快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

學生用餐隔板 台中市全面補助

中央社 / 台中20日電

9月1日開學，台中市各級學校全面大消毒，進行防疫整備，即日起至8月底，高中職以下校園不開放。市長盧秀燕今天上午宣布，高中職幼兒園學生用餐的隔板，市府全面補助。

開學在即，台中市各級學校進行全面大清消，盧秀燕今天在教育局長楊振昇，環保局長陳宏益陪同下，視察長安國小校園消毒作業。盧秀燕表示，8月31日前將完成454所高中以下公私立學校及市立幼兒園的清理的消毒，即日起到8月31日，高中職以下校園不開放，請民眾先別進入運動。

低年級教室內，桌上都已放好隔板，提供學生用餐時使用，材質輕巧、方便收納。盧秀燕指出，有些縣市要學生自備用餐時的隔板，台中市不分公私立學校，市府將全面補助，花費新台幣3000多萬，補助1000多所學校，各校自行採買，家長可以放心。

關於，有7000多名新進人員還未打疫苗，開學後如何因應，盧秀燕表示，第一階段在職教職員工，7月底已陸續接種完成，尚未接種約2000多人，本周也會注射完畢。第二階段為8月後進校服務的代課或新進教師，已造冊完成，「中央會準備疫苗，靜待佳音」。

對於學生施打疫苗，盧秀燕表示，必須等中央確定怎麼做，市府再進一步討論，孩子現階段沒有疫苗可接種，所以校園清潔與消毒一定要落實，開學後學校會有部分管制。

盧秀燕 疫苗 台中市

延伸閱讀

盧秀燕視察太平產業園區 允解決臭味和道路拓寬困難

中央擬發5倍券 盧秀燕籲至少3千元為百元面額

為小商家請命 盧秀燕:振興券至少3千元應是百元券

影／屆開學 盧秀燕：63校快打站撤出 後天1030校大清消

相關新聞

1.3萬境外生可入境就學了 這3類族群注意

國內境外生因考量境外需求，指揮中心將開放境外生可入境就學。教育部高等教育司司長朱俊彰指出，目前考量疫情趨緩，對於境外生入...

陳時中：目前不傾向學生普篩

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，目前已等同「境外生普篩」；國內學生部分，正在研議相關社會監控如何進行，預計23日...

國中小學即將開學 新竹縣校園展開消毒作業

因應9月1日開學，新竹縣教育處針對縣內各級學校連日來積極展開校園環境清潔消毒作業，預計在31日前就能完成，而為了讓家長放...

斥資5.8億元 花蓮明年2月「班班有冷氣」

中央推動「班班有冷氣」政策，花蓮預計斥資5億8000多萬元，在全縣國中小安裝3600台冷氣，全案分為電力改善工程、冷氣設...

全國幼教產業工會成立 要為教保員發聲

全國幼教產業工會今天在台南市成立，該會表示，前身是參與教保員權益自救會的素人團體，因想繼續改變教保職場現況而成立工會。自...

影／張鳳英傳承賽德克織布無保留 獲選人間國寶

賽德克「Gaya tminun傳統織布」工藝保存者張鳳英，獲選為文化部人間國寶。她說，傳統織布逐漸式微，她更覺得責任重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。