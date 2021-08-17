1.3萬名大專境外生入境專案 教部12日已送指揮中心審查

受疫情影響，1.3萬名境外學位生及華語受獎生何時能入境仍未定案，教育部今天表示，已於8月12日將入境專案提報中央流行疫情指揮中心，在審核完成前，也請各校預作準備。

教育部高教司長朱俊彰表示，考量邊境管理跟國內檢疫量能，經跨部會協商，教育部8月12日專簽爭取重啟境外生專案入境，包含入境前學生透過學校實名報核，並安排檢疫所、班機，確保學生入境前的動向。

而在學生入境後，朱俊彰表示，學生須配合居家檢疫規定，期間將進行兩次核酸檢驗及快篩，並於居檢結束後，還要進行七天自主健康管理才能進入校園，而在這段期間，學校必須提供相應的學習機制。

朱俊彰說，教育部已於8月13日通函各大學預作準備，除了告知要預作規畫，也請學校準備好安心就學機制，針對無法及時來台的境外生，也能提供彈性修業規定。

另有關境外生最關心簽證議題，朱俊彰表示，目前尚未啟動各校簽證調查，境外生若是舊生，且簽證仍在有效期限內，只要跟學校確定好班機與檢疫場所，未來一開放，就可透過學校申請入境；若是還沒有簽證的境外新生，則須由學校提供新生名冊，再由教育部把名冊轉給駐外單位，新生就可前往申請，拿到簽證後訂好班機，再通報學校申請入境。

商品推薦