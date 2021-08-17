9月1日實體開學怎執行？ 教育部下午4時說分明

新冠肺炎疫情案例逐漸減少，本學年度開學日為9月1日，目前將以實體開學為主，外界也關注停課標準、未接種疫苗的教師快篩，以及用餐隔板、上放學分流動線等細節。教育部表示，防疫管理指引草案已送指揮中心審查通過，預計今日下午4時將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，部長潘文忠將親自線上主持。

教育部昨天表示，現已超過30萬名高中以下教師施打公費疫苗，占造冊人數的9成，會以不延期為前提拚9月1日開學。為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

教育部也說，為落實高中以下學校及幼兒園開學後各項教學及活動等防疫工作，確保師生健康，已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」（草案）送指揮中心審查，待指引奉核後，將提供高中以下學校及幼兒園依循，並落實開學各項防疫準備工作。

教育部稍早發布訊息，今日下午將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，部長潘文忠、主任秘書廖興國、綜規司司長黃雯玲、國教署長彭富源今親自與會，線上說分明。

不過，昨日就已有多個地方縣市主動說明開學指引，包含以實體課程為主、線上教學為輔，各縣市都要求上課全程戴口罩上課、吃飯用隔板，需脫口罩吹奏樂器等課程改以音樂欣賞或老師示範，若出現確診案例就立即停課，但停課標準有差異；桃園最嚴格，1人確診、全校停課14天，學生聯絡簿還要填家人體溫等健康監測資料。

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