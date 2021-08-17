快訊

使用疫苗證明「現不宜推動」 陳時中：先提高接種覆蓋

台電大樓群聚爆發「匡列30人」 女員工靠居家快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月1日實體開學怎執行？ 教育部下午4時說分明

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

新冠肺炎疫情案例逐漸減少，本學年度開學日為9月1日，目前將以實體開學為主，外界也關注停課標準、未接種疫苗的教師快篩，以及用餐隔板、上放學分流動線等細節。教育部表示，防疫管理指引草案已送指揮中心審查通過，預計今日下午4時將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，部長潘文忠將親自線上主持。

教育部昨天表示，現已超過30萬名高中以下教師施打公費疫苗，占造冊人數的9成，會以不延期為前提拚9月1日開學。為協助地方政府及學校落實校園防疫措施，因應各級學校規模不同，且防疫物資需求不一，以各縣市公私立高級中等以下學校（含幼兒園）學生、教職員工人數為設算經費基礎，補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品，預計經費3億444萬5500元。

教育部也說，為落實高中以下學校及幼兒園開學後各項教學及活動等防疫工作，確保師生健康，已訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引防疫管理指引」（草案）送指揮中心審查，待指引奉核後，將提供高中以下學校及幼兒園依循，並落實開學各項防疫準備工作。

教育部稍早發布訊息，今日下午將召開「高級中等以下學校開學前準備」線上記者會，部長潘文忠、主任秘書廖興國、綜規司司長黃雯玲、國教署長彭富源今親自與會，線上說分明。

不過，昨日就已有多個地方縣市主動說明開學指引，包含以實體課程為主、線上教學為輔，各縣市都要求上課全程戴口罩上課、吃飯用隔板，需脫口罩吹奏樂器等課程改以音樂欣賞或老師示範，若出現確診案例就立即停課，但停課標準有差異；桃園最嚴格，1人確診、全校停課14天，學生聯絡簿還要填家人體溫等健康監測資料。

幼兒園 教育部 停課 開學日

延伸閱讀

教部教保服務中心啟用 招員工子女或孫子女40人

教育部科技部增設教保中心 共收90名幼生

台灣選手東奧亮眼 潘文忠：別只看到成功那一刻

境外生入境有譜？ 潘文忠點名這兩類學生優先來

相關新聞

盧秀燕宣布：9月1日開學 全市高中以下一律實體上課

台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，9月1日開學，台中市高中職以下各級學校，全體一致「實體開學不分線上、線下上課。

理組不吃香嗎？蔡明介罕見焦慮投書 工程師超搶手畢業生為何爆減萬人

蔡明介投書示警「科技業人才荒」，佔據各大新聞標題。消失的科技人才去了哪裡？「科技業人才荒」一詞幾乎佔據各大新聞標題，104獵才資深副總晉麗明開口說了三遍，「很嚴峻，很嚴峻，很嚴峻。」

9月1日實體開學怎執行？ 教育部下午4時說分明

新冠肺炎疫情案例逐漸減少，本學年度開學日為9月1日，目前將以實體開學為主，外界也關注停課標準、未接種疫苗的教師快篩，以及...

二技技優甄審納專技高考證書 持證者可加分25％

技專校院招生策略委員會宣布，明年起二技的「技優甄審」入學管道納入專技高考證書，持證書者可獲25％的優待加分比率；持專技普...

學生沒打疫苗 補教業者：家長不敢讓孩子回教室上課

補習班及課後照顧中心7月27日警戒降級後，可有條件適度開放，但有家長擔心孩子沒打疫苗有染疫風險，還不敢讓小孩回到補習班上...

高雄9月1日實體開學固定座位 開學典禮線上舉辦或取消

高雄市教育局長謝文斌今天在防疫記者會宣布，高雄市9月1日將實體開學，在充分準備之下，讓三個月沒有到學校的學生回到校園，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。