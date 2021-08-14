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新竹光臨藝術節光之島明晚登場 優人神鼓「祭天」祈福

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
優人神鼓先以儀式劇場「祭天」為疫情祈福，緊接著演出「新竹能量」，採全程一鏡到底線上直播。圖／新竹市政府提供
優人神鼓先以儀式劇場「祭天」為疫情祈福，緊接著演出「新竹能量」，採全程一鏡到底線上直播。圖／新竹市政府提供

新竹光臨藝術節-光之島」明晚在東門城廣場上演，因應疫情考量，不開放觀眾入場，全程直播。新竹市政府今天指出，優人神鼓將在明天上演儀式劇目「祭天」，市長林智堅將參與擔任劇目的主祭者，頌念祈願文為疫情祈福、揭開表演序幕，緊接著將演出量身訂做的「新竹能量」，歡迎大家線上收看。

明天的節目將結合虛擬投影與優人神鼓坐鎮的實際演出，市府說，特別邀請知名藝人黃子佼擔綱主持人，這也是繼4月兒童藝術節的魔燈大州廳光雕展演，黃子佼與林智堅的二度合作，當時吸引超過3000人共賞，相信此次線上展演2人同台將激起全新火花。

林智堅說，光之島展演專為「線上觀展體驗」設計，因此現場導演、導播與表演團隊的配合尤為關鍵，這不僅是優人神鼓疫後首度戶外表演，也是其首次為直播量身打造新劇目「新竹能量」，讓觀眾跳脫實體空間限制。

屆時優人不僅是在古蹟迎曦門演出，更投影有雲層間、湖面上、樹林裡、虛擬圓環、螢光科技線條及色塊風格的竹市街景，透過表演者的擊鼓動作、鼓聲、舞蹈、背景音樂連接、跳動，讓觀眾跟著鏡頭以「最佳直視視角」深入欣賞，創造沉浸式感官效果，開啟疫情時代全新表演模式。

新竹光臨藝術節表演總顧問、安益集團創意長王騰崇也表示，這次直播，優人神鼓將先以儀式劇場「祭天」為疫情祈福，緊接著演出《新竹能量》，除全程一鏡到底線上直播，還加入虛擬影像，表演團隊必須和導演、導播配合，建構流暢的畫面、聲音與動作，盼讓觀眾在螢幕前也能身歷其境。

王騰崇談及，「祭天」屬儀式劇場，在新竹市地標東門城演出，飽含竹市歷史與文化意義，因此特別邀請林智堅市長當天擔任「主祭者」，有鼓聲、鑼聲、舞蹈，透過儀式將人與天地連結，展現為疫情祈福的虔誠。

文化局指出，優人神鼓新劇目「新竹能量」，由安益國際展覽匯集台灣品牌團隊優人神鼓與傑出影像設計當若科技藝術與目子拾參創意，以「光」作為媒介，透過表演者與環形虛擬影像的互動搭配，彷彿帶領觀眾躍動於各種自然環境、竹市每個街角，也希望作為疫情時代一種全新表演型態的濫觴，傳達光帶來的意義，點亮新竹也點亮台灣。

優人神鼓先以儀式劇場「祭天」為疫情祈福，緊接著演出「新竹能量」，採全程一鏡到底線上直播。圖／新竹市政府提供
優人神鼓先以儀式劇場「祭天」為疫情祈福，緊接著演出「新竹能量」，採全程一鏡到底線上直播。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅昨參與「新竹光臨藝術節-光之島」彩排。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅昨參與「新竹光臨藝術節-光之島」彩排。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情 優人神鼓

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