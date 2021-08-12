文大董事長懸缺2年 教團：兩派利益鬥爭已損社會形象

文化大學董事長懸缺近2年，士林地方法院近日裁示，由台灣大學前副校長、大氣系教授陳泰然擔任該校第18屆臨時董事長，是國內第一任大專校院官派董事長。教育部表示尊重法院決定，將請陳泰然盡速召集董事選出第18屆董事長，並由新任董事長主導改選第19屆董事。

文化大學前董事長張鏡湖辭世後，文大董事會分為兩組人馬，包括以其女兒張海燕為代表的「家族派」，和以文大首屆校友黃有良為代表的「校友派」都想角逐董事長。雙方人數都為5人，無法達成共識，以致董事長懸缺至今。

教育部去年4月以董事長懸缺為由，依私校法第26條規定，向法院聲請選任一名臨時董事並代行董事長職權。但法院以剩下的10名董事仍能行使職權為由，駁回教育部的聲請。教育部再提抗告，指出兩組人馬意見僵持不下，無法選出新任董事長，法院最後由教育部推薦的5名官派董事名單中，以陳泰然行政和學術經歷較豐富、合適為由，裁定擔任臨時董事長。

教育部推薦的5名官派董事長人選，包括曾憲政、陳泰然、柴松林、劉福來和賴鼎銘。高教司按私校法施行細則規定推薦名單，評估面向包括是否熟悉學校校務治理和私立學校董事會運作，或是否具備專業法律背景等。

黃有良對此結果感到不滿，並說希望法院能做出不同的人選決議，但礙於相關會議都因新冠肺炎取消或改為遠距視訊，還在思考如何表達己見。他指稱陳泰然擅長氣功，時常替張海燕進行能量療法，可見與家族派關係良好。另一校內人士認為，法院應推舉與兩派無關的中立人士任臨時董事長，才能阻斷爭議。

立場與家族派一致的文大法律系教授許惠峰則說，欣見法院終於做出裁示，讓董事會人數回歸11人，在奇數的情況下，才可能達成共識，讓董事會行使遴選董事長、監督校長、拍板重要人事、處理學校資產等任務。

全國私校工會理事長尤榮輝也說，私立辦學者應維持學校的公益性，而不是放任不同派別為了自己的利益鬥爭，延宕校務規畫進度。董事長爭議延燒一年多，已影響文大社會形象，樂見法院終於做出裁決。

記者今天數度聯繫陳泰然，至今仍未獲回應。

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