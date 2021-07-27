疫情警戒降級 海外華語生致信教育部長盼入境

我國今天調降新冠肺炎疫情警戒為第二級。一群等待入境來台求學的華語生和境外生近日發信給教育部長潘文忠，呼籲我國警戒降級後，即開放境外生入境。

教育部原本在今年4月1日優先開放獲得我國華語獎學金的境外生入境，未料國內一個多月後爆發社區感染，暫緩執行相關入境措施至今。一群致信給潘文忠的華語生在信中描述，這項消息轉折如同「美夢成了惡夢」，他們的歡欣鼓舞稍縱即逝。

信中描述，部分華語生早在2020年3月台灣封關時，就等待入境就學至今。如今疫情再度穩定下來，台灣解除三級警戒，懇求教育部兌現承諾，優先允許華語獎學金學生入境，讓這些學生能與學位生一起在秋季學期（今年9月開學）開始學習。除了獎學金生，懇請教育部重新考慮讓非獎學金學生再次入境台灣的可能性。

華語獎學金生表示，這項獎學金是我國政府頒發的，政府不應該阻礙獲獎學生抓住一生一次的機會，開闊眼界，學習台灣的文化和語言。

他們還說，禁止入境不只影響學生的受教權，還讓華語教師在過去一年難以維生，隨著語言學生數量迅速減少，很多教師正在失業。台灣若想成為可信賴的華語教學基地，持續實施境管，恐功虧一簣。

不過，中央流行疫情指揮中心目前以變種病毒較危險等理由，持續三級期間的境管策略。境外生權益小組昨天在臉書粉絲專頁批評此制欠缺科學基礎，盼有條件開放入境。

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