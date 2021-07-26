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教育部因疫發放5千元獎學金 268名僑外生受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為僑外生示意圖，與新聞當事人無關。圖／教育部提供
圖為僑外生示意圖，與新聞當事人無關。圖／教育部提供

部分僑外生來台讀書並在課餘時間打工，收入因新冠肺炎疫情受損。教育部表示，財團法人教育部接受捐助獎學基金會捐款，經學校依申請學生實際情況進行初審、學者專家複審，共69所大專校院約268名僑外生受惠，每人將可獲新台幣5000元的獎助學金。

為協助受疫情影響生活的僑外生，教育部與留台校友團體共同合作，短短幾天募得134萬元善款。教育部提到，疫情期間，部長潘文忠請各校主動了解校內僑外生生活情形，啟動學校急難救助機制，協助生活陷入困境的僑外生安心就學。

教育部表示，多數學校也對學雜費繳交困難的僑外生提供分期付款、延後繳費、學生急難慰助金等措施；對於生活困難的僑外生則提供紓困物資、餐劵、住宿減免、急難救助金等協助。

教育部國際司指出，政府提供多項僑外生獎助學金，包括台灣獎學金、優秀僑生獎學金等每年約1800名，此外，視每年預算提供清寒僑生助學金名額約3000個，自2017年起配合新南向政策，擴大照顧家庭經濟較為弱勢的東南亞僑生，將助學金名額提高至4000名，協助家境清寒僑生減輕經濟負擔，如期完成學業。

不過，台灣家長教育聯盟揭露，教育部雖已推出多項紓困方案，仍有約500名「新南向產學合作國際專班」學生不符紓困資格，生活陷入困境，呼籲各學校積極主動整合疫情期間境外學生生活需求，並提供必要的生活援助。

台家盟也呼籲教育部落實督導學校在學生生活輔導的各項作為，對大專學生紓困不應區分本國、境外，要按學生遭遇的經濟衝擊和必要性來提供紓困。

教育部 疫情

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