快訊

東奧網球／第5次出戰奧運！敗給世界第5 盧彥勳選手生涯謝幕

快來對發票！5-6月期統一發票千萬特別獎號：51118051

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市規畫線上下混合班 低年級國高3實體為主其餘遠距

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前「線上線下混合教學」仍在廣泛收集意見，八月中旬前將提出具體規畫，可因時因地制宜、視學校規模彈性調整。圖／本報資料照片
台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前「線上線下混合教學」仍在廣泛收集意見，八月中旬前將提出具體規畫，可因時因地制宜、視學校規模彈性調整。圖／本報資料照片

北市長柯文哲拋出「線上線下混合教學」引發家長老師反彈，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前「線上線下混合教學」仍在廣泛收集意見，八月中旬前將提出具體規畫，可因時因地制宜、視學校規模彈性調整。原則會以國小一、二年級；國三、高三因升學考試需求，以實體上課為主；其他年級規畫實體與遠距教學同步。

蔡炳坤表示，線上線下混合教學是全球疫情下的新常態，台北市作為全球化的數位城市，數位發展相對成熟，藉由這個機會推出數位教學概念，可大幅提升台北市的數位教學的實力，對於學習效率也會有提升。

蔡炳坤說，目前北市府會針對既有的條件規畫，例如中小學階段的國小一二年級生因年紀比較小，國三高三則有升學考試需求，還是以實體上課為主；至於其他年級，就可以實體教學與遠距教學同步進行，媒體的運用包括台北酷課雲等也都已經有相當的學習材料管道可運用。

蔡炳坤也提出台北市線上線下混合班的三大原則，第一，可採班群方式進行。一個班級老師要同時兼顧線上、線下，老師資源恐比較不足，所以可以採取「班群」方式進行，例如兩個班一個群、或三個班一個群，由老師共同協調教學，有的老師實體教學，另外的老師可以線上協助學生在家學生教學，讓有的學生在學校上課，有的學生在家可以同步在家學習。

第二，老師線上教學，也採有同步、非同步交叉進行，不可能一整天都在同步教學，非同步教學可以看公部門的教學錄影帶等。第三，學生一整天的學習當中，也還是會兼顧部分時間在線上，部分時間在線下，避免長時間看螢幕，造成視力受到影響，

蔡炳坤說，目前教育局的相關規畫，會邀中小學一起來思考這個問題，甚至規畫上，並非通通一致的做法，可以有因地制宜的地方，會視各個學校的規模不同，彈性處理，但大家一起往這樣的目標發展。

蔡炳坤表示，線上教學走得比較快、條件上比較足夠的學校，可以順利往前走，至於還需要努力的部分，也會協助學校進行，包括加強設備、師資的建立與訓練，北市府會與學校共同努力，朝著目標、增進教學、提升數位學習等方向一起努力。

北市 遠距教學 升學

延伸閱讀

北市國、高中教職員1.5萬人 下周一開始接種疫苗

疫苗剩餘數量北市最多 副市長蔡炳坤：中央專案在台北特別多

北市疫苗覆蓋率36.3%全台最高 AZ、莫德納剩餘近14萬劑

台南日僑優先接種疫苗爭議 北市：我們用實際行動

相關新聞

北市規畫線上下混合班 低年級國高3實體為主其餘遠距

台北市長柯文哲拋出「線上線下混合教學」引發家長老師反彈，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前「線上線下混合教學」仍在廣泛收集...

疫情降二級警戒補教復業？ 業者、家長天人交戰

疫情警戒即將降為二級，安親班、補習班周二（廿七日）起重新開放，但全台一點七萬間立案補習班卻是喜憂參半，喜的是終於能恢復教...

補教復業／快篩有疑慮 醫：打疫苗才是正辦

中央開放補教業可用快篩防疫先行復業，不過醫界直言「業者要執行很困難」，光是每周快篩這件事，有些人可以忍受，有些人會覺得不...

台中補教復課首次要醫院快篩 業者反彈、家長認為合理

中央宣布7月27日從三級警戒降為二級，大家都關心補習班能不能復課？台中市長盧秀燕今天宣布「有條件」開放補習班復課，唯...

疫情警戒調降 台東縣宣布27日起國中小校園解封

中央流行疫情指揮中心宣布全國調降疫情警戒標準至第二級，台東縣今開會研擬校園開放標準。縣長饒慶鈴表示，幼兒園及課照中心本月...

蔡明介憂高中數理 教育部：新課綱時數不會不夠

聯發科董事長蔡明介近日投書媒體，認為本土科技出現人才荒，擔憂高中基礎數理教育和大學入學政策。教育部說明，新課綱高中數理時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。