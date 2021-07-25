北市規畫線上下混合班 低年級國高3實體為主其餘遠距

台北市長柯文哲拋出「線上線下混合教學」引發家長老師反彈，台北市副市長蔡炳坤今天表示，目前「線上線下混合教學」仍在廣泛收集意見，八月中旬前將提出具體規畫，可因時因地制宜、視學校規模彈性調整。原則會以國小一、二年級；國三、高三因升學考試需求，以實體上課為主；其他年級規畫實體與遠距教學同步。

蔡炳坤表示，線上線下混合教學是全球疫情下的新常態，台北市作為全球化的數位城市，數位發展相對成熟，藉由這個機會推出數位教學概念，可大幅提升台北市的數位教學的實力，對於學習效率也會有提升。

蔡炳坤說，目前北市府會針對既有的條件規畫，例如中小學階段的國小一二年級生因年紀比較小，國三高三則有升學考試需求，還是以實體上課為主；至於其他年級，就可以實體教學與遠距教學同步進行，媒體的運用包括台北酷課雲等也都已經有相當的學習材料管道可運用。

蔡炳坤也提出台北市線上線下混合班的三大原則，第一，可採班群方式進行。一個班級老師要同時兼顧線上、線下，老師資源恐比較不足，所以可以採取「班群」方式進行，例如兩個班一個群、或三個班一個群，由老師共同協調教學，有的老師實體教學，另外的老師可以線上協助學生在家學生教學，讓有的學生在學校上課，有的學生在家可以同步在家學習。

第二，老師線上教學，也採有同步、非同步交叉進行，不可能一整天都在同步教學，非同步教學可以看公部門的教學錄影帶等。第三，學生一整天的學習當中，也還是會兼顧部分時間在線上，部分時間在線下，避免長時間看螢幕，造成視力受到影響，

蔡炳坤說，目前教育局的相關規畫，會邀中小學一起來思考這個問題，甚至規畫上，並非通通一致的做法，可以有因地制宜的地方，會視各個學校的規模不同，彈性處理，但大家一起往這樣的目標發展。

蔡炳坤表示，線上教學走得比較快、條件上比較足夠的學校，可以順利往前走，至於還需要努力的部分，也會協助學校進行，包括加強設備、師資的建立與訓練，北市府會與學校共同努力，朝著目標、增進教學、提升數位學習等方向一起努力。

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