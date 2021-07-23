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可運動團練卻不能戴口罩拉琴？ 教部再被轟「雙標」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情警戒7月27日至8月9日降至二級，開放高中以下學校運動團隊訓練。圖／教育部提供
國內疫情警戒7月27日至8月9日降至二級，開放高中以下學校運動團隊訓練。圖／教育部提供

國內疫情警戒7月27日至8月9日降至二級，開放高中以下學校運動團隊訓練，卻有不少家長反映，弦樂可以戴口罩練習，但教育部卻不開放，且藝文團體、樂團都可以練，學校社團卻不行，政府政策自相矛盾，質疑又是雙重標準；也有家長酸，戴口罩打籃球、練田徑，無疑就是「缺氧運動」。

事實上，教育部遭家長團體批評「雙重標準」已非首次。今年三月，高中籃球聯賽HBL總冠軍賽熱血落幕，教育部卻宣布因疫情影響，二度停辦全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，家長團體質疑球賽現場觀眾多，球員打球也沒戴口罩，但藝文競賽卻是說停就停，教育部根本是雙重標準、一國兩制。

暑假是不少學校運動團隊、管樂、弦樂、管弦樂團、合唱團集訓的時刻，但受疫情影響，已持續停練至今，或改採線上分流團練。家有孩子是弦樂團的蔣媽媽表示，可以藝文表演，卻不能到學校練團，政策相當矛盾，且可以戴口罩打籃球，卻不能戴口罩拉琴，不好笑嗎？

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也提到，當時教育部覺得管弦樂有近距離接觸的問題，大家也提出戴護目鏡、口罩的做法，但現在開放運動團練，卻不讓樂團團練，「這會很不公平」，建議可採分流等配套作法，不要全部禁止。

對此，教育部國教署長彭富源說明，必須要能全程配戴口罩才可開放，因此管弦樂跟合唱都不在這次開放之列。

教育部主秘廖興國則說，解封原則在於全程配戴口罩，指揮中心是兩周漸進式解封，「容我們到8月9日規畫同時再來思考如何強化放寬防疫措施」，再來逐步解封。

教育部今下午召開防疫管理措施說明線上記者會。圖／教育部提供
教育部今下午召開防疫管理措施說明線上記者會。圖／教育部提供

口罩 教育部 樂團

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