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周記抽查引師生反彈 桃教育局：將請各校評估必要性

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
目前多數學校都會抽查周記，桃學聯6月中旬發函主管機關，教育部國教署表示將向各校宣導，抽查須符合學生意願及保密原則；桃園市教育局則發函轄內各校，要求評估是否有必要抽查週記。示意圖，本報資料照
目前多數學校都會抽查周記，桃學聯6月中旬發函主管機關，教育部國教署表示將向各校宣導，抽查須符合學生意願及保密原則；桃園市教育局則發函轄內各校，要求評估是否有必要抽查週記。示意圖，本報資料照

許多學校都會要求學生寫周記，然而周記除導師批閱外，多數學校會要求學生定期將周記繳交至學務處抽查，有學生認為侵害隱私權。桃園市高中職學生聯合會（桃學聯）6月中旬發函主管機關，教育部國教署表示將向各校宣導，抽查須符合學生意願及保密原則；桃園市教育局則發函轄內各校，要求評估是否有必要抽查周記。

許多老師都會透過周記了解學生想法，不敢當面提出問題的學生或遭霸凌的孩子也會透過周記反映。但桃學聯日前收到許多學生投訴，其中有高二學生認為，周記送到學務處後，會被誰看過、會被看得多仔細都不知道，導致他不太敢寫內心話。

一名高中教師表示，學校長官在抽查過程中，會二次批改學生周記，明明導師已經改過的內容，學務主任竟還增加自己的評語、想法，嚴重影響到導師班級經營以及與學生的信任關係，只好請學生自行斟酌書寫內容。

桃學聯表示，抽查周記欠缺法源依據，6月中旬他們發函桃園市教育局、教育部國教署，建議避免抽查學生周記，若有必要，可改為導師審核，並將未完成周記學生的名單交給學務處懲處。

對此，桃園市教育局回應，未來學校進行作業抽查時，應審慎評估抽查週記的必要，並呼籲學校尊重學生隱私；教育部國教署也表示，未來會在學務人員研習會議上，特別敘明周記抽查時，要符合學生意願及保密原則。

台灣青年民主協會表示，目前多數學校都有抽查制度，而台南一中早在 2017 年就已廢除周記抽查，校方認為「行政不應該干擾老師」；目前教育主管機關回應仍偏向建議性質，後續應對周記抽查的法源依據、正當性及程序有更明確說明。

桃園 教育部 教育局

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