憂跨縣市移動成防疫破口 桃園停辦教師甄選

三級警戒延長到7月底，各縣市教師甄試首度因疫停辦，原本桃園市一度堅持續辦，但市府教育局下午政策急轉彎，表示經過開會討論後，決議今年教甄停辦，將開放考生在期限內退費。

教育局坦言，教甄是否續辦各種意見都有人反映，原本希望可以保留考生參加甄試的機會，但由於高中、國中、國小及幼兒園報考人數逾7500人，屬大規模跨縣市活動，即便每間試場已降為20人，遠高於中央流行疫情指揮中心規定，加上無法確保試務人員及考生於甄選前接種疫苗，討論後仍決議停辦。

教育局表示，後續退費可參考各教育階段別甄選網站，先前因延期已辦理退費的考生，幼兒園部分為60人，國小及學前特教132人，高中及國中尚未有人申請。

今年教師甄試一波多折，桃園市110學年度幼兒園、國小、國中及高中教甄，經過3次延期原預計8月辦理。有考生認為當各縣市陸續宣布停辦教甄，桃園為何執意辦理，且考生來自全台不同縣市，屆時上千人跨縣市流動應考，恐造成防疫破口。

不過也有報考多縣市國高中教甄的考生表示，遇到疫情連代理老師都難考，加上正式老師的國中地區聯招大多取消，讓很多準備很久的老師束手無策，沒有薪水又不斷支付報名費、交通費、住宿費的狀況下很難受。

青溪國中校長沈亞丘表示，原本教甄一再延期，行政作業時間壓縮到非常緊繃，就怕9月開學前無法將師資招聘到位，現在取消甄試由各校自行辦理教師整備，學校將加速招聘期程。

教育局表示，今年度教師聯合甄選缺額將評估於明年度開列，以確保考生權益，因應9月開學在即，各校可開始陸續聘代理教師人力。

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