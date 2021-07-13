台南長榮中學學生 獲哈佛校友會頒發哈佛書卷獎

哈佛大學校友會為表揚優秀、多元發展且具領袖氣質的高中生設立哈佛書卷獎，名單公布，台南市長榮中學學生孟德為獲此殊榮。長中表示，今年已是該校學生連續第10年獲此榮譽，獲獎者也在各大領域發光發熱。

長榮中學表示，孟德為剛進入國中時，各方面表現並不特別出色，但學習過程中因老師們的指導、自己的努力及父母的期待，漸漸融會貫通，以會考5A++進入長榮高中直升班。升上高中後，由於學校向來就有豐富多元的社團與各項活動，資源充足且有多樣選擇，孟德為踏足各領域，勇敢挑戰，多方嘗試。如擔任辯論社副社長、參與模擬聯合國、協助班級事務等，從中培養並發揮出在邏輯思維、溝通表達及領導的能力。

校長許德勝表示，孟德為最令人印象深刻的，是在該校主辦全國辯論比賽綠芽盃中擔任賽務長，表現可圈可點，而榮獲書卷獎的殊榮相信有利於未來申請大學。也期待他明年能順利申請進入理想中的醫科，達成他行醫行仁的夢想。

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