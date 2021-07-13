快訊

疫苗接種意願開放18歲以上登記了 AZ、莫德納皆可選

評／全面圍堵中國？美軍擬組「太平洋特遣艦隊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南長榮中學學生 獲哈佛校友會頒發哈佛書卷獎

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市長榮中學學生孟德為（中）獲哈佛大學校友會的哈佛書卷獎。圖／長榮中學提供
台南市長榮中學學生孟德為（中）獲哈佛大學校友會的哈佛書卷獎。圖／長榮中學提供

哈佛大學校友會為表揚優秀、多元發展且具領袖氣質的高中生設立哈佛書卷獎，名單公布，台南市長榮中學學生孟德為獲此殊榮。長中表示，今年已是該校學生連續第10年獲此榮譽，獲獎者也在各大領域發光發熱。

長榮中學表示，孟德為剛進入國中時，各方面表現並不特別出色，但學習過程中因老師們的指導、自己的努力及父母的期待，漸漸融會貫通，以會考5A++進入長榮高中直升班。升上高中後，由於學校向來就有豐富多元的社團與各項活動，資源充足且有多樣選擇，孟德為踏足各領域，勇敢挑戰，多方嘗試。如擔任辯論社副社長、參與模擬聯合國、協助班級事務等，從中培養並發揮出在邏輯思維、溝通表達及領導的能力。

校長許德勝表示，孟德為最令人印象深刻的，是在該校主辦全國辯論比賽綠芽盃中擔任賽務長，表現可圈可點，而榮獲書卷獎的殊榮相信有利於未來申請大學。也期待他明年能順利申請進入理想中的醫科，達成他行醫行仁的夢想。

長榮中學 哈佛大學

延伸閱讀

嘉市大業國中迎接新生 免下車「得來速」分送千元大禮包

合拍「光復青春」MV 號召北一女校友共同修復光復樓

餵養自身免疫細胞跟抗體 哈佛學者教你該怎麼吃

哈佛歧視亞裔生案 最高法院採拖延術「避免影響招生」

相關新聞

獨／幼兒園現況時中阿公知道嗎？ 家長微解封孩子回園了

中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，幼兒園維持不解封。不過，隨著家長陸續回到職場，私立幼兒園已經有越來越多...

大學指考分科測驗計分惹議 招聯會不排除改一科60或75級分

111學年考招新制明年上路，大學指考更名「分科測驗」，每科滿分由100分改為45級分，部分家長團體批評計分粗略，恐導致同分者眾，不利選才。教育部近日首度邀集家長團體、高中教師等代表開會，各方激戰兩天共5.5小時，大學招聯會今天傍晚在會議結束前讓步，同意研議明年一科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。

清大取消教師票選新任校長效力 尊重遴委會決議

不少大學教師爭取普選校長，前教育部長曾志朗反駁「國外知名大學從不搞普選」，並說此制阻礙校外人士當選，無法選賢與能，且基層...

高中免試入學上午11時放榜 查詢網址在這裡

110學年度高級中等學校免試入學今日公告分發結果。

嘉義大學遴委會調降校長當選門檻 基層師喊不公

國內絕大多數國立大學開放校內專任教師投票行使同意權，做為校長遴選的關卡之一。嘉義大學近日爆出爭議，該校校務會議決議將教師...

微解封幼兒園、托嬰沒開放 家長崩潰：孩子誰來顧？

中央流行疫情指揮中心宣布明起微解封，許多娛樂休閒活動場所都適度放寬，但教育單位如幼兒園、托嬰中心、安親班、補習班仍維持不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。