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大學指考分科測驗計分惹議 招聯會不排除改一科60或75級分

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片
大學招聯會將研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。本報資料照片

明年起大學指考更名「分科測驗」，規畫每科滿分為45級分，部分家長團體擔憂恐超篩、不利選才。教育部近日首度邀集家長團體、高中教師等代表開會，各方激戰兩天共5.5小時，最後大學招聯會同意讓步，研議明年分科測驗每科採45級分、60級分和75級分的可能性，不排除修改既有規畫。

招聯會指出，他們分析近三年的考試分發情形，發現全國2000多個科系中，每年平均不到20人受超篩影響，要採增額錄取。當中只有一個系在某一年增額錄取三人，其餘科系多只增額一人。大眾關注的醫牙類、電機資訊類明星科系，三年都沒超篩。招聯會認為45級分制搭配逐科比序，足夠順利完成考生分發。

不過，基於今天討論意見相當多元，招聯會表示，決定站在學生分發入學的需求，評估45級分與60級分、75級分的效益，與教育部研商選用。招聯會也授權教育部決定是否晚一年開始使用45級分制，也就是112學年再落實招聯會原本的規畫。

教育部 科系 指考

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