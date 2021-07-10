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「日出校長」東高校長下月調北港農工 持續拍蘭潭晨光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐嘉義市蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，日前接獲教育部人事派令，奉調雲林縣北港農工校長。照片／取自楊長鉿臉書
被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐嘉義市蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，日前接獲教育部人事派令，奉調雲林縣北港農工校長。照片／取自楊長鉿臉書

被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐嘉義市蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，日前接獲教育部人事派令，奉調雲林縣北港農工校長，遺缺由台東成功商水校長蔡吉郎接任，楊長鉿說，「晨光帶來希望，會持續早起拍日出！」

楊長鉿在東高服務6年，經遴選調派北港農工，他說，「有想法就有辦法」，任內最感到成就三件校務：取得台糖舊鐵道用地讓校地完整；擔任18所學校均質化總召集人達標；東高有普通高中及高職，加入高職優質化，升學及校外表現成績優，爭取食品加工科每年級增1班。

楊長鉿2009年初任國立成功商水校長，104年轉任東石高中，至今12年校務經營圓滿，下月調任北港農工，三所都是優質學校，他將秉持傳承轉化與創新發展理念，繼續努力。

楊長鉿任職成功商水，天天早起，迷上拍三仙台美景，後調到東高仍維持每天早起，住嘉義市，場景換蘭潭水庫日出美景，被稱為「日出校長」，他是南華大學碩士、第3屆傑出校友，校方曾為他辦攝影展。

楊長鉿未拜師學攝影，靠長期經驗累積，拍出日出美照，許多人好奇他拍美照秘訣，他說，他用國產智慧型ＨＴＣ蝴蝶機，拿手機拍照不能晃動，取景結構很重要，拍完照用照片編輯軟體後製，

他說，人手一機時代，手機拍照運用之妙存乎一心，多看多揣摩，只要自己喜歡就好，拍蘭潭日出，日出光芒四射，氣象萬千，讓人朝氣蓬勃充滿生命力。

被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐嘉義市蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，日前接獲教育部人事派令，奉調雲林縣北港農工校長。照片／取自楊長鉿臉書
被稱為「日出校長」的嘉義縣國立東石高中校長楊長鉿，習慣早起，拿手機追逐嘉義市蘭潭千變萬化光影美景，樂此不疲，日前接獲教育部人事派令，奉調雲林縣北港農工校長。照片／取自楊長鉿臉書

北港 嘉義 蘭潭

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