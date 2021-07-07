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靈鷲送Ai 偏鄉學習零距離 暑假作業免煩惱

聯合新聞網 / 力宇教育　

因應國內疫情持續嚴峻，中央政府多次宣布延長三級警戒，學校停課不停學、防疫不中斷、遠距教學也跟著延續到暑假；靈鷲山慈善基金會為協助偏鄉學校強化教學資源，特別捐贈力宇教育數位學習平台及3D虛擬實驗室給台中市大安國中，一同為偏鄉地區增A減C的目標努力。學校在停課期間，透過力宇學習平台「先測驗、再補救」的歷程，讓學生在家裡可透過系統測驗，先知道自己的學習弱點，遠距教學時再由老師輔導做有目標的學習，使學習過程更活潑、更有效率。

靈鷲山慈善基金會與力宇教育攜手展開「靈鷲送Ai」助學計畫，將更多數位學習資源帶入偏鄉。
靈鷲山慈善基金會與力宇教育攜手展開「靈鷲送Ai」助學計畫，將更多數位學習資源帶入偏鄉。

臺中大安國中表示「力宇學習平台」對於遠距教學是最有力的協助，是能達成較好個人學習成效。教師可透過平台派發觀看教學影片的任務，讓學生事先自學或者是進行課程相關知識的補充。平台還有派發考卷的功能，在課程進行中、或者課後，可派發測驗任務，教師可透過測驗結果來了解學生對於課程內容的掌握度，可隨時視情況調整教學進度及方法。

學生在測驗後也可在平台上看到測驗結果，透過數據分析，能清楚的看到自己對於本課還有哪個地方不夠了解，能進一步針對弱點強化。這些功能能夠輔助學校教育的不足，讓學習可以更個人化、精緻化，對於學習資源不足的偏鄉學生助益頗大，讓學生逐步練習自主學習的能力，把學習主權握在手中，也有益於師生雙方紀錄回顧個人化學習歷程，從而達到更好的學習成效。

暑假即將來臨，有了數位學習平台的協助，以往暑假作業由老師出考卷與批改，這些時間現在都可以省下來，交由系統來處理，老師則可以透過系統分析結果逐一協助學生，針對自己的弱點安排讀書計畫，並適時給予精神鼓勵。

融合3D虛擬實驗室的教學影片，讓學生在家也可以學習科學實驗課程。
融合3D虛擬實驗室的教學影片，讓學生在家也可以學習科學實驗課程。

教師可透過學生的測驗結果報表，了解學生對於課程的精熟程度，可隨時視情況調整教學進度及方法。
教師可透過學生的測驗結果報表，了解學生對於課程的精熟程度，可隨時視情況調整教學進度及方法。

靈鷲山慈善基金會多年來持續辦理「普仁獎」，給予品德優秀但家境困難的學生肯定、鼓勵，和實質的獎助學金，同時也發現到教育資源不足造成的不平等，因此希望透過數位學習平台，提供更多學習資源給偏鄉地區的學校，縮短城鄉學習落差，一同為學生增A減C的目標努力。

遠距教學 偏鄉學校 停課 疫情 統測

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