要畢業了好煩惱？ 畢業生的六大人生思考照過來！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台大專院校畢業新鮮人的網路討論話題，觀察畢業季前後的網路聲量，帶您了解畢業生們的六大人生思考話題，以及網友熱議的新鮮人求職困擾。

畢業的季節又來到，新鮮人們的焦慮心情誰人懂？人生即將邁入下個里程碑，然而面對未來還有好多未知性，再加上疫情影響，打亂了許多人原來的計畫，該是就業？還是選擇繼續升學？求職之路讓人既期待又怕受傷害，到底人生該怎麼走？就來觀察大家在網路上的現身說法吧！

比起畢業後要幹嘛，網友更在意畢典受影響

大學畢業生的六大話題網路聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察全台大專院校的畢業生網路討論話題，發現「沒有畢業典禮」獲得聲量第一名，因為疫情的影響，許多學校的畢典都改成線上舉行，「沒有機會和同學好好道別」成了許多畢業生的遺憾，且「線上畢典一點儀式感都沒有」，讓不少人十分失望，不過也有網友表示「相信這也會成為我們這代人難忘的記憶吧」等樂觀心態。

另外，不管是關於「求職」還是「進修讀研究所」，對於畢業後的下一步規劃，也都是網友熱議的話題之一。其中，不少網友就提出「疫情下求職真的很困難」，且部分網友對於新鮮人普遍低薪的情況，也忍不住思考「薪水根本存不住」等現實問題。

畢業季撞上疫情，求職之路阻且長

新鮮人求職五大網路話題焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

多數畢業生結束學業進入社會、成為職場新鮮人之後，多數人抱著忐忑的心情做求職準備，但不一定能夠得其門而入，因此面試前後的話題都是網友討論關注的焦點之一，而從網友的討論熱詞中，也可發現「面試」、「履歷」等相關字詞頻繁出現，網路上也常見許多求職請益的文章，從應徵投遞履歷，到得知錄取或感謝函的煎熬心情，在面對企業徵才，如何能展現自己最好的一面，在在都是網友關心的話題面向。

而2021年畢業季因遇上疫情升溫的影響，不少網友對於「疫情是否影響求職進度」一事做出討論，部分人提出「外出面試」是否有其必要性的觀點，也有人分享其「視訊面試」的忐忑心情，儘管網友的反應正負不同，但也有網友建議可利用求職待業的時間多加充實自我、增強自身能力，以隨時做好上工準備。

另外，「薪資」、「福利」該怎麼談的「公司待遇」問題也是眾人的熱議焦點之一，哪些薪資或福利條件是必須的？畢業生的薪水平均線又在哪裡？各行各業間的待遇都有所不同，多數網友在網路上瀏覽前人的分享後，也給了己身一些參考方向。

看完了這麼多網友的討論，你是否也心有戚戚焉呢？每個階段都有每個階段的煩惱，就算還不確定未來方向也不用著急，不妨趁此機會靜下心來，好好充實自己，等待機會來時再大放異采！

觀看原文→https://bit.ly/369jrz4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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