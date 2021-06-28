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弱勢生線上中輟頻傳 立委籲鐘點教師納安心上工補破網

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱、張廖萬堅、伍麗華、賴品妤今舉行記者會。圖／翻攝自鍾佳濱臉書直播
民進黨立委鍾佳濱、張廖萬堅、伍麗華、賴品妤今舉行記者會。圖／翻攝自鍾佳濱臉書直播

全台升級三級警戒後，各級學校採線上遠距教學已超過一個月，但有教師指出，「線上中輟」現象嚴重，有班級每6位學生就1位不上線上課，民進黨立委鍾佳濱、張廖萬堅、伍麗華、賴品妤今舉行記者會，呼籲教育部、勞工部將鐘點教師納入安心上工計畫，輔導弱勢生學習，並提供必要的學習資源。

屏東縣一名賴姓高中教師指出，有些學生在家不上線上課，也不做作業，形同中輟，比例約從十分之一到六分之一，主要對象為學習能力低落或家庭功能不足的學生，原因包括不會操作線上系統、缺少設備、家長無力督促，「孩子什麼時候起床都沒人關心，更不用說上線學習」。

賴姓教師表示，學校老師準備課程、教學、批改作業便花費許多時間，若要遠端追蹤孩子的狀況，可能因家長缺乏約束而力不從心，需要有人分擔教師工作，協助關心弱勢家庭跟孩子，避免他們回到校園後，變成實質的中輟生。

鍾佳濱指出，依英國國家教育研究基金會調查結果，相較2017年的同齡學生，受疫情影響學生的閱讀和數學程度平均落後2個月，弱勢生更較非弱勢學童落後高達7個月，以往暑假都是補救教學的時機，但弱勢生因疫情無法到校上課，也沒有營養午餐可吃，教育部應持續提供必要資源。

曾擔任教師、校長的伍麗華表示，弱勢生經常有「夏季學習失落」的問題，教育部及勞動部可透過安心上工計畫，讓有志鐘點教師加入關心孩子的行業，提供線上訪問、輔導的服務，同時也能達到紓困效果。

張廖萬堅表示，以往實體上課期間的中輟生，學校可透過家訪、找人等方式協助，但疫情期間不容易進行，國教署應有因應線上中輟的方式；賴品妤說，針對「設備不足」、「學生學習狀況不佳」、「特殊家庭因素」等原因，教育部應極盡所能提供各項資源及協助。

教育部國教署學安組輔導科長陳嬿妃回應，將持續研擬及推動相關因應措施，另在暑假期間，學校可透過線上暑輔或是線上教學資源持續協助孩子，教育部也將調查學校用人需求，將名單給勞動部媒合安心上工。勞動部勞動力發展創新中心專門委員鄧伃珊說，明將公布民間團體即時上工計畫，關心教育的民間團體也可申請相關用人需求。

教育部 勞動部 疫情

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