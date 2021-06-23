不受離職潮影響 五專優免護理科報到率不減反增

新冠肺炎疫情加重醫護人員負擔，還傳出病人刺傷第一線護理師等案件，近四個月約800名護理師離職。不過，五專優先免試入學近日放榜，多所私立護專指出「今年護理科報到率不減反增」，約從往年的五到六成，提升為七成。

國三生可報考五專，有兩大入學管道，包括第一階段五專優先免試入學，和之後的五專聯合免試入學。今年五專優免已放榜，錄取生也已報到完畢，康寧大學台北校區五專部、仁德醫專都發現護理科報到人數不減反增，顯示疫情之下更多學生立志讀護理。

康寧大學護理科主任呂莉婷說，五專護理科有明確的畢業出路，且教學扎實，受醫院主管青睞。五專畢業生可繼續報考二技，或在工作一到三年後直接報考研究所。

教育部在前任政務次長姚立德主政時期力推「廣設五專」政策，盼補足國內中階技術人力，近年五專重新被大眾關注。台北科技大學等國立大學107學年起增設五專部，吸引幾乎能錄取建中、北一女的國三生。

整體而言，近四年國三生人數漸減，但報名五專人數持平。以今年為例，全國約每十名國中會考生，就有一人參與五專優免，最後招生率達八成六創新高。

如何了解自己適不適合讀五專？五專教師建議學生參與各國中舉辦的技藝班，在實作活動中釐清志向。北科大五專部智慧自動化工程科主任呂志誠描述，此科在今年五專優免收到15人，其中有11人除會考成績佳，還有憑技藝班學習成果獲得技藝加分，從競爭對手中脫穎而出。

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