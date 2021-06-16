停課不停學爸媽不崩潰 南市小短片傳遞正面力量

停課持續延長至7月2日，台南市家庭教育中邀請家長拍攝小短片，分享停課不停學在家帶小孩的甘苦談，希望由影片引發共鳴、傳遞正面力量，打贏這場疫戰。

台南市教育局家庭教育中心主任張冰嫈表示，受疫情影響，許多家長在家不僅要陪伴孩子視訊學習，也可能要處理公事，身心難免疲累。對疫情「孩」在的情況，有些家長早已舉雙手投降，只盼校門早日重開，拯救瀕臨崩潰的家長。為此，拍攝短片，傳遞正面力量。

市長黃偉哲在影片中提醒民眾，若有任何家庭教育困擾，歡迎撥打412-8185家庭教育諮詢專線，「我們一起替您分擔」。教育局長鄭新輝表示，防疫期間家人情緒起伏較大，建議熟記ABC口訣，要時時懷抱感恩 (Appreciate）、擁有戰勝疫情的信念 (Belief)、彼此關懷(Care），一起為愛防疫，讓彼此的心靈更為靠近。

張冰嫈也呼籲建立「善用3C幸福3T」的正向理念，其中幸福3T指的是「全家共讀、同樂、一起動一動」，同時透過5種愛之語「肯定的語言」、「精心的時刻」、「愛的禮物」、「服務的行動」、「身體的接觸」，作為親子互動的小撇步。

另只要家長在6月30日前，到台南市家庭教育中心FB粉絲專頁分享指定的貼文，在下方留言停課期間的甘苦談或提供親子互動的小撇步，就可參加抽獎活動，預計抽出10名幸運兒，中心將會寄發精美的小禮物1份。台南市家庭教育中心臉書網址：https://www.facebook.com/tainanfamily/

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