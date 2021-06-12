東吳大學宿舍普篩 匡列72位師生快篩陰性

東吳大學昨晚宣布有1名學生確診新冠肺炎，宿舍已做緊急消毒。東吳防疫小組和北市衛生局聯繫，今天上午安排學生搭乘防疫專車前往剝皮寮快篩站篩檢，於下午1點45分左右全數篩檢完畢，所有學生都是陰性。

東吳大學防疫小組表示，衛生局將學生宿舍分為紅、黃、綠三區，確診者樓層為紅區，上下樓層為黃區，其餘地方為綠區，前往快篩的學生是紅區與黃區的住宿生，從昨晚到今天上午都已經消毒完畢。

東吳大學防疫小組說，衛生局派了4輛防疫巴士，載走學生60人、職員、清潔人員等12人共72人前往萬華剝皮寮篩檢站進行快篩，到下午1點45分全數採檢完畢，所有學生都是陰性。

東吳大學防疫小組表示，雖然有學生反映，因為整棟宿舍都搭同一台電梯，綠區的住宿生也會擔心自己有無染疫，但匡列成員都是依照衛生局的判斷去處置，所以才沒有讓綠區的住民快篩。

至於確診者感染源為何？東吳大學防疫小組坦言，該學生平時很少外出，目前校方與衛生局都還在疫調中，所以還不清楚。 北市衛生局共派4輛防疫巴士載學生往返剝皮寮與東吳大學。記者鍾維軒／攝影

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