教保員甄選6月20日考試 苗栗與新北等6縣市同步辦理
苗栗縣今年公立幼兒園教保員甄選共有88人報名，縣府排定6月20日與新北等6個縣市同步辦理甄試，這次考試因應疫情，應試當天有居家隔離、居家檢疫者及自主健康管理被限制不得外出者將不得應考。
縣府教育處表示，110學年度公立幼兒園教保員甄選報名人數經統計共88名，請考生6月20日應試當天上午7時30分起至8時30分先至啟文國小穿堂繳費，完成後經教保員甄選及遷調委員會於准考證加蓋章戳完成報名才能應試，提醒考生務必攜帶身分證或附有照片的身分證明文件，如駕照、保險卡正本、准考證、2B鉛筆及橡皮擦等文具；甄選試區及座位圖將於6月18日公告。
教育處指出，今年苗栗縣公立幼兒園教保員甄選6月20日當天與新北等6個縣市同步辦理，屆時如因疫情因素必須延後或暫停，6縣市也將同步作業。
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