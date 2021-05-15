國內疫情大爆發 全教總籲：教師優先打疫苗

本土疫情大爆發，疫情指揮中心今早宣布雙北進入第三級警戒。全國教師工會聯合會（全教總）呼籲，教師應做好校園防疫工作，切實做好口罩不離口、每日量體溫、班級消毒等防疫工作，也呼籲教育部即刻補充學校防疫物資，並在疫苗足夠時，將教師列入優先施打對象。

全教總表示，台灣過去一年疫情緩和，民眾的防疫習慣也日趨鬆懈。如今本土疫情爆發，疫情來勢洶洶，社會各界無不開始繃緊神經，學校是學生群聚的場所，防疫工作更必須落實，以免造成大規模傳染。但現今的疫情發展急遽升溫，校園的防疫物資是否足夠因應是主管機關必須正視的問題。

全教總表示，教育部應立刻要求各校清點口罩、防疫酒精、體溫計、消毒水、校園出入登記簿等防疫必需物資是否足夠，並且依循去年的作法，做好防疫物資供應；另外，也請所有教師確實強化校園防疫工作，繼續做好師生口罩戴好戴滿，要求學生勤洗手，每日二次量體溫，班級消毒，並強化防疫認知教導等防疫作為，以防堵校園感染。

全教總也呼籲政府，疫情急遽升溫，學生感染數也同步增加，學校教師施打疫苗的必要性也隨之顯現，根據國際教育組織（EI）從各國的防疫經驗歸納出，學校教師應該納入優先施打對象才能避免校園感染，進而維護學生受教權。因此希望在新冠疫苗可以滿足第一線醫護人員及防疫工作相關人員施打時，將學校教師納入公費優先施打對象。