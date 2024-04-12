碳費開徵 碳有價時代來臨

【文．編輯部】

根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變遷務 」（The Copernicus Climate Change Service；C3S）日前發布之報導，今（2024）年 1 月全球均溫較工業化前升高了攝氏 1.66 度，是有史以來最暖的 1 月；同時，過去一年的全球平均氣溫（2023 年 1 月至 2024 年 1 月），較工業化前高出攝氏 1.52度，升幅已超過巴黎氣候協定所約定的攝氏1.5 度門檻，情況令人憂心。

淨零排放目標入法 碳費即將開徵

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）2021 年提出建議，全球若要將平均升溫控制在攝氏 1.5 度內，必須於 2030 年減排至少 43%、於 2050 年實現淨零排放。截至去（2023）年底，全球有 151 個國家宣示淨零排放目標時程，我國已於去年公布施行《氣候變遷因應法》，正式將 2050 淨零排放目標納入法規，成為我國氣候治理主要法源，是全球第 18 個將淨零排放目標入法的國家。

《氣候變遷因應法》規範了多元減排工具，其中包括眾所關注的碳定價機制－碳費徵收。「碳定價」是用來抑制排碳以減緩氣候變遷的工具之一，多數國家採用課徵碳稅，我國則採取徵收碳費。「碳稅」與「碳費」的差別在於主管機關不同，所徵得的款項用途不同：碳稅主管機關為財政部，稅款統收統支，用途較為廣泛；碳費主管機關為環境部，須專款專用，依據《氣候變遷因應法》規定，碳費收入主要將作為「溫室氣體管理基金」，並依《溫室氣體管理基金收支保管及運用辦法》第4條規定，專款專用於執行溫室氣體減量及氣候變遷調適等9項用途。

我國碳定價推動機制係以徵收碳費為主，輔以自願減量及增量抵換等擴大參與對象。依據環境部規劃，碳費將於今年開徵，明（2025）年繳交，申報繳納時程如圖一。為如期推動碳費徵收，環境部已於去年12月1日訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，並於12月底公布「碳費收費辦法草案」，規定年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的電力業及大型製造業為第一批收費對象，自今年開始，第一批碳費收費對象的溫室氣體年排放量即會被納入計價，正式揭開我國排碳有價時代。

擬訂碳費費率 提供自願減量措施

要徵碳費，那麼，碳費計價的基準從何而來？為「碳費收費辦法草案」中針對碳費計算與排放量扣減之規範，環境部於今年 1 月公開研討會中提出碳費計算公式初步規畫：未來碳費應繳費額 ＝（直接與間接排放量－ 2.5萬公噸二氧化碳當量 CO2e）× 收費費率。而未來碳費起徵門檻也將逐步降低，從年排放量2.5 萬噸降至 1.5 萬噸、至 1 萬噸；同時碳費費率也將設計分級，初始費率適用於今年至明年，2026 年及 2029 年將各有一次費率調升。至於碳費費率，環境部已依據「碳費費率審議會設置要點」於今年 3 月完成相關遴選作業，公布第一屆碳費費率審議會委員名單，並於 3月召開二場碳費費率審議會議，討論我國碳費費率設計。目前包括草案內容、碳費費率、優惠措施等皆仍在蒐集各界意見，尚未定案。

碳定價機制除了碳費徵收外，還包括自願減量與增量抵換，環境部於今年2月發布首批自願減量方法清單，共計13類143項，已公告於「溫室氣體自願減量暨抵換資訊平臺」，提供多元可行的溫室氣體減量措施，企業可參考運用，加大溫室氣體減量成效，亦能減輕未來的碳費負擔。