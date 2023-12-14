【文．編輯部】

永續揭露議題於國際間廣受重視，如今環境、社會、治理（ESG）的實踐與永續報導揭露，已是全球的重要課題。會計研究發展基金會在金融監督管理委員會指導下，於今（2023）年 11 月 16 日舉辦「2023 ESG 高峰會」，以「永續揭露與國際接軌」為主軸，進行四場專業研討會，分別為「資本市場永續」、「金融永續」、「環境永續」與「科技永續」，並安排頒獎午宴暨永續揭露示例分享，積極倡議ESG，推升我國永續資訊揭露品質。

會計研究發展基金會王怡心董事長於頒獎午宴致詞時表示，近幾年會計專業領域受到世界各國的重視，特別是國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）轄下之國際永續準則理事會（ISSB）的成立，更展現出會計界與各專業領域的跨業結合 ESG，最重要就是能夠在各行各業之日常實踐；相信透過本次高峰會的分享，可讓各界了解企業如何落實永續經營行動，以及強化永續資訊揭露。

金管會黃天牧主任委員蒞臨

2023ESG高峰會

金融監督管理委員會黃天牧主任委員於頒獎午宴致詞時表示，國際永續準則理事會（ISSB）於今（2023）年6月26日發布國際財務報導準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，提供國際一致適用之揭露規範，增加永續資訊之可比較性並防止漂綠，國際證券管理機構組織（IOSCO）於今年7月25 日發布認可，號召全球130個證券主管機關採用，引導資本市場資金投資永續發展的企業，達成永續金融的目標。

金管會於今年8月17日宣布我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，重點措施如下：

(一)接軌方式： 考量與國際永續資訊的可比較性，將以直接採用（adoption）方式接軌IFRS永續揭露準則，並經金管會完成認可後適用。

(二)適用對象及時程： 考量國內量能，規劃自2026年會計年度起分三階段，依資本額之大小分階段適用IFRS永續揭露準則。

(三)揭露內容： 考量國內企業永續發展成熟度不同，為給予企業充分彈性以準備因應，將允許企業採用永續揭露準則中的豁免項目，就量化難度較高的揭露事項，企業可依現行的技術、資源及能力揭露質性資訊，另涉及估計事項亦可依現行合理可佐證的資料估算，無須投入過度成本。

黃天牧表示，金管會已參採我國過往推動IFRS財務報導準則經驗，於今年8月初成立「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組，下設四個工作小組。特別感謝會計研究發展基金會及王怡心董事長之協助，迅速及時地翻譯了IFRS永續揭露準則，使我國企業較易理解IFRS永續揭露準則之規定，並對於會計研究發展基金會再次舉辦ESG高峰會，不遺餘力地推動永續的政策及發展，表示謝意。

四大產業代表分享永續成果

共同倡議ESG

2023 ESG高峰會－「永續揭露示例分享」，特別邀請國內四大會計師事務所與非科技製造業、電信業、科技製造業及金融業中致力於永續發展及永續資訊揭露之標竿企業，分享永續行動案例及永續資訊揭露重點，讓與會深入了解各產業推動 ESG 的成果。