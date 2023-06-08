中國啟動貿易壁壘調查 對臺產業及出口影響

【文．李沃牆】

近年來，兩岸由於缺乏溝通管道，加上政府「親美遠中」政策，影響所，除地緣政治風險升溫外，中國屢次對臺農產品祭出禁令，可謂一波接一波而來。如 2021 年的鳳梨禁令、禁止釋迦及蓮霧輸入。去（2022）年 6 月先有石斑魚遭禁，復於 12 月 8 日輪到臺灣水產品許可遭暫停，包括午仔魚、秋刀魚、鰹魚、魷魚等 4 種魚類在內。緊接著又於該月 10 日禁止金門高粱、臺灣啤酒、黑松沙士、金車噶瑪蘭威士忌等飲品輸入；12 日再擋下油料與食用穀物產品。今（2023）年以來，看似風平浪靜，無奈中國商務部突然於 4 月 12 日公告，即日起將就臺灣對中國貿易限制措施進行「貿易壁壘調查」，內容涉及農產品、五礦化工產品、紡織品等共 2,455 項產品，調查最快於 10 月 12 日完成。

由於臺灣對上述中國產品限制輸臺已長達二十年，在兩岸政治關係緊張程度因臺美近期互動頻繁而升高下，中國此舉引起諸多揣測。「貿易壁壘調查」係指一國（或地區）依據國內法和世界貿易組織（WTO）規則，調查其貿易夥伴的立法、政策或者做法等措施是否構成貿易壁壘，並視情採取相關措施的做法。目前，美國、歐盟、中國等國家（地區）均有設立貿易壁壘調查制度。有論者憂心，中國此舉恐為「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」終止前兆，對臺灣相關產業及出口恐造成不小的衝擊。若然，產業又該如何因應？

兩岸各執己見 意見頗為紛歧

中國國台辦發言人指出，臺灣當局長期以來對中國 2,455 項產品輸臺採取單方面限制措施，對中國相關產業和企業利益造成損害，相關調查結論將適時對外公布。詳言之，商務部係依據《中華人民共和國對外貿易法》和《對外貿易壁壘調查規則》有關規定，對申請人的資格、申請調查的措施、申請調查措施所涉及的產品、申請調查措施造成的負面貿易影響及相關證據材料進行審查。經審查，申請人符合《對外貿易壁壘調查規則》第 5 條關於申請人資格的規定，另申請書及相關證據材料符合第 6條至第 8 條關於啟動貿易壁壘調查所要求的申請書內容及有關證據的規定實施。

對此事件，我國陸委會表示，由於兩岸在 2001、2002 年先後加入 WTO 過程中，並未就貨品貿易進行協商，為維護我方利益，在《臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第 8 條明定，准許輸入臺灣的中國物品項目，須符合不危害國家安全及對相關產業無重大不良影響的條件。多年來我政府依此規定，持續檢討中國物品輸入項目，目前尚未對中國開放的農工產品約 2,000 餘項。臺灣多年來透過每 2 個月召開「開放中國物品輸入審查會議」審查，已准許 9,835 項中國農工產品進口。

由此可見，雙方各說各話，意見頗為紛歧。持平而論，臺灣過去出口的確受惠 中國的關稅減免或相關讓利及優惠；且兩岸都是WTO會員，按 WTO 規範應有互惠待遇，不得有任何貿易歧視。上述中國所指 2,455 項產品，即是 ECFA 中臺灣禁止中國進口項目，確實有違反 WTO 規範的歧視性待遇之虞。