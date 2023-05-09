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淨零碳排下 企業稅務治理與ESG之連結

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．陳彩凰、林嘉彥、廖月波】

ESG 議題持續受到全球關注，成為衡量企業行為標準，企業在擬定ESG 策略及方案時，無法忽視稅務治理之關鍵，藉由歐盟開徵碳關稅之時，建立高透明度的稅務架構，並於永續報告中敘明稅務影響，是彰顯企業落實 ESG 的具體作為的最佳時機。

ESG是環境保護（E；Environmental）、社會責任（S；Social）及公司治理 （G；Governance）的縮寫，不同於毛利率、每股盈餘、資產報酬率等財務報表數據，ESG為評估企業能否永續經營之重要非財務資訊，受到全球重視，相關訊息的揭露成為供應鏈上下游廠商是否合作、投資人是否投資之重要參考依據，而消費者、員工、主管機關、非政府組織（NGO）等不同利害關係人的關注及監督，讓業者有不得不履行ESG責任之使命。金融監督管理委員會為強化非財務資訊揭露，自今（2023）年起，要求實收資本額達新臺幣（以下同）20億元的上市櫃公司應編製和申報永續報告書。

面對氣候變遷，我國已將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」，並於今年 2 月 15 日公布；在碳費徵收方面，亦將於今年底前完成所有徵收法制，於明（2024）年送交碳費審議會決定費率，除了寓禁於徵的制度外，我國有哪些對減碳、環保之租稅優惠措施及尚待釐清之稅務議題？永續報告書上應揭露哪些稅務議題？本文將重點說明如下。

如何在永續報告書上

揭露相關稅務議題

履行納稅的義務，不僅為稽徵機關所關心，相關利害關係人亦應被充分告知。在國際反避稅潮流以及後疫情時代，各國面對各項紓困措施後，隨之而來的是財政困窘、反避稅措施，以及租稅查核之強度增強。近年來諸項與環境保護相關的議題高漲，將影響企業之供應鏈及潛在的風險，因此，企業應提升稅務部門之高度，參與企業的轉型，建立完整稅務風險管理架構，可參圖一為永續報告書之稅務治理議題 6 個面向。

碳邊境調整機制（CBAM）之呈現

以歐盟今年 10 月即將實施之碳邊境調整機制（CBAM）和永續報告書相結合為例，首先，公司應訂定稅務治理架構，組建跨部門團隊，審查 CBAM 對企業是否有重大稅務風險？審視其全球供應鏈以確定 CBAM 的潛在影響。非以避稅為目的考量， 檢視公司產品是否在CBAM 的清單上？而非以修改關稅編碼（CN Codes）以規避進口關稅，如果已經辨識有重大稅務風險，企業內部應思考建立溝通管道及稅務風險監控層級控管。其中，稅務團隊要能預擬移轉訂價模型如何在企業實體及稅務管轄區間，分配與 ESG 項目相關的收入與損失。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.5月號】

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