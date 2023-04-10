貨物稅退稅款及政府補助款 之入帳與申報

【文．徐俊賢】

依財政部解釋令規定，貨物稅減徵退稅認列為固定資產成本減項，政府補助款認列為遞延收入。雖然均以資產耐用年數為基礎，逐年認列為損益，惟又因是否考慮殘值，使認列數字不同，對收入認列亦會有影響。

每年5月即將申報營利事業所得稅，貨物退稅款、政府補助款如何申報，是相當常見的議題。營利事業除了在稅務上如何申報，財會亦需釐清如何認列。

二種認列方式，依解釋令規定認列

目前貨物稅條例規定，購買三種符合第一級或第二級能源效率的電器，報廢並新購四種小型車輛、六種大型車，可減徵貨物稅，且申請減徵之截止日均曾經修法再行延長。

收到貨物稅減徵退稅款，企業會計準則公報第 21 號「政府補助及政府輔助」（以下簡稱企會準則）第 12 條訂有二種方式認列於資產負債表：

1. 認列為遞延收入：將補助認列為遞延收益，以耐用年數為分攤基礎，逐年借記其他收入，貸記遞延收入。

2. 認列為固定資產成本減項：將補助認列為相關長期資產帳面金額的減項，在資產耐用年數內，逐年借記折舊，貸記累計折舊，透過減少之折舊費用認列為損益。

由於企業會計準則提供上述兩種認列方法，因此實務做法會參照稅法規定於帳上認列，減少因與稅法規定不同，而須於報稅時另行帳外調整。所得稅法授權財政部訂定「固定資產耐用年數表」，故稅務申報計算長期資產折舊費用，資產耐用年數不得低於年數表所列年數，若計入殘值，將使上述二種認列方式的金額不同。舉例來說，若收到補助款 120 萬元，該資產耐用年數五年，二種方式計算如下：

1. 認列為遞延收入：補助款 120 萬元分為五年認列，每年認列 24 萬元。

2. 認列為固定資產成本減項：固定資產折舊需考慮殘值，通常為耐用年數表所列年數加1，因此120 萬元除以六年（五年耐用年數＋一年作為殘值），該資產每年折舊費用減少為 20 萬元。

財政部於民國（以下同）93年曾發布解釋令，規定營利事業接受政府補助獎勵的經費，應列為取得年度的收入，若補助獎勵標的是長期資產，得按該資產耐用年數，分年平均認列收入。因此當時無論是貨物稅減徵退稅款、政府補助獎勵，均逐年認列為遞延收入。

不過，財政部在 109 年發布解釋令，規定營利事業或機關團體買受人申請貨物稅減徵退稅，應認列為該固定資產成本或當年度費用之減項。基於特別法優先於普通法之法理，因此貨物稅減徵退回之稅款，自此列為固定資產成本減項，而其他政府補助款，仍認列為遞延收入，彙整如表二 A 之貨物稅減徵退稅與 B之政府補助款。