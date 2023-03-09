因應淨零發展之碳費徵收與碳交易配套研析

【文．李堅明、金士懿】

2021年於英國格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26屆氣候大會（COP 26），開啟全球「淨零競逐」（Race to Zero），全球已有超過133個國家承諾淨零排放（Net Zero Tracker, 2023）。我國也於去（2022）年12月完成《氣候變遷因應法》（簡稱《氣候法》）立法，制定2050年淨零目標，並規劃明（2024）年開徵碳費，做為促進國家減碳的市場誘因工具。

碳費開徵在即，相關配套措施將影響國家減碳動能及企業成本負擔，成為關注焦點。爰此，本文首先界定國際推動碳交易制度的政策意涵，進而，參考環保署研議中的碳費徵收方式，研擬兼具環境有效性、成本有效性及環境完整性的碳費與碳交易制度配套措施，提供政府制定碳費制度參考。

國際推動碳交易制度的政策意涵

一、促進全球合作，提高 NDCs 雄心：

要達到全球暖化控制在1.5°C，2030年全球溫室氣體排放量，至少需要減少 43％（相對於 2019年排放量 ）（IPCC, 2022）。 然而，最新的全球國家自訂減量貢獻（Nationally Determined Contributions；NDCs）統 計 顯示，2030年約僅減排7％，差距約6倍（WRI, 2022）。如何彌補此排放差距？已成為聯合國 氣候變化綱要公約（United Nations Framework on Climate Change；UNFCCC）刻不容緩課題。

基於氣候變遷因應是全球面臨的共同課題，以及各國減排具有瓶頸（例如技術不足與減排成本高等限制），需要全球合作解決。爰此，UNFCCC鼓勵締約國應用《巴黎協定 》 第6條， 促進各國提出具雄心的NDCs目標。由於境外碳權抵換具雙重效益，企業抵換效益與國家抵換效益，因此，各國均善用《巴黎協定》第6條機 制。 例如日本NDCs設 定2030年 減 排46％雄心目標，規劃透過「共同減量機制」（Joint Crediting Mechanism；JCM）， 於2030 年取回1億噸境外碳權，抵減國家NDCs目標。瑞士推估2030年可減排37.5％，為達成2030年減排50％的NDCs雄心目標，決定向秘魯購買「國際可轉換減排成果」（International Transferable Mitigation Outcome；ITMOs），以抵銷不足的12.5％。

二、碳權經營具減碳成本優越性

（成本有效性）：

企業因應淨零轉型策略，包括：

1.企業內部減碳：以臺灣能源密集產業為例，2021年平均減碳成本約 6,000 ～ 7,000 元／噸二氧化碳當量（CO2e）（綠色生產力基金會，2022）；

2.購買綠電 ／綠證：臺灣電力係數約0.509公斤／度（2021），一張再生能源憑 證為1,000度綠電，因此，減排1噸CO2e，約需要購買2張綠電憑證，成本約6,000元／噸 CO2e；

3. 碳權經營：以自然碳匯碳權為例，平均成本約 600 ～ 900 元／噸 CO2e。

綜上，可凸顯購買碳權的成本優越性，因此，企業經營碳權，具兩項成本優越性：(1) 減輕企業階段減碳目標成本負擔，等待減碳科技成熟；(2) 補足淨零的最後一哩路。