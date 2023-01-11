中小企業 邁向永續的準備與規劃

【文．盧聯生】

近年來我國普遍面臨缺電、缺水與空氣污染的問題，對於產業的發展及人民日常生活都造成不便與威脅。此皆係導因於能源過度消耗與供應不足所致，亦因氣候變遷導致地球暖化而乾旱，缺水亦因而發生。因此，節能減碳，能源再生，環境保護，最終達到淨零排放等相關議題，焉然成為近年來的顯學，而且此一浪頭席捲全球，方興未艾。

在此「節能減碳，愛護地球」人人有責的劃時代綠色革命，企業應順應趨勢，盡其企業責任，方能永續發展。本文將就企業對於「環境責任」（Environment）、「社會責任」（Social） 及「公司治理 」(Governance）（ESG）等方面介紹政府相關法規及企業的因應之道，俾利企業在此綠色革命浪潮中，能夠永續發展，立於不敗之地。

永續發展重要法規

公司治理 3.0 －永續發展藍圖

金融監督管理委員會（以下稱金管會）為持續強化我國公司治理，提升企業永續發展，爰 於 2020 年 8 月 發布「公司治理3.0－永續發展藍圖」揭櫫五大主軸具體說明推動的措施，此對我國公司治理，朝向永續發展，跨出了一大步，影響深遠。

永續經濟活動認定參考指引

金管會、環保署、經濟部、交通部及內政部等五部會於去年12 月 8 日共同公布「永續經營活動認定參考指引」（以下簡稱「認定指引」），將永續經濟活動分為「 一般經濟活動 」及「 前瞻經濟活動」，分別訂定其認定方法。

「認定指引」提出六大環境目的：氣候變遷減緩、氣候變遷調適、水及海洋資源之永續性及保育，轉型至循環經濟、汙染預防與控制、生物多樣性及生態系統之保護與復原。針對個別經濟活動之特性，轉化為具體衡量之條件及標準，同時列示各項環境目的所適用之法規。

「認定指引」在其結語中特別提出：為發揮金融市場的影響力，引導企業致力於減碳及永續轉型，金管會鼓勵金融機構於兼顧風險控制下，對永續發展領域積極辦理投融資，作為鼓勵企業減碳轉型之市場誘因機制。

企業對永續發展之未來規劃與因應

一、法律遵循

政府為逐步實現我國 2050 淨零排放之政策目標，未來除配合各個階段及各個產業之需要而修正現有法規外，亦將訂定新法規，期能逐步達成淨零排放目標。因此，企業必須隨時注意法規之修正及新法規之發布，確實遵循法令規定，才能符合政府要求，與時俱進，避免因不合法令規定而受罰，甚至影響企業的銀行融資及取得資本市場之資金。之附表 1 中，對於各項環境目的及社會保障方面列示了一些相關法律，可供參考。