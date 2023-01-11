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2023財會新規上路與因應

聯合新聞網／ 會計研究月刊

【文．周寶蓮、王美齡】

又來到了年度尾聲展望未的時刻，今（2023）年新年度即將生效之各項財務會計及相關 法規變動，包括上市櫃及公開發行公司所適用的國際財務報導準則（IFRSs）新規定外，非公開發行公司適用之商業會計處理準則及企業會計準則亦有修正，以下說明盼能協助 讀者評估相關影響以便及早規劃因應。

2023年新適用之

國際財務報導準則

金管會所認可今年適用之IFRSs與現行規定的差異，主要是國際會計準則第1號（IAS 1）「財務報表之表達」之修正闡明企業如何判定會計政策資訊係屬重大、IAS 8「會計政策、會計估計值變動及錯誤」明定會計估計值的定義，以及 IAS 12「所得稅」之修正對於同一交易同時產生資產及負債時如何針對暫時性差異認列遞延所得稅項目提供指引。金管會證期局亦配合IFRSs新修訂準則之認可，修訂「證券發行人財務報告編製準則」（以下稱財報編製準則 ）部分條文，且已於去（2022）年11月24日公告。本文以下就前述準則進一步說明修改重點及新準則之過渡方式，以供企 業及時提出處理方案。

IAS 1

修正「會計政策之揭露」

現行實務下公司對於會計政策的揭露，很多只提供標準化的說明，該等樣板資訊對於經濟決策有用性相對較 低， 因此，國際會計準則理事會（IASB）發布 IAS 1之修正「會計政策之揭露 」及國際財務報導準則實務聲明書第 2 號之修正內容，希望協助公司評估如何揭露更有資訊價值的會計政策內容，同時減少不重大的揭露項目，降低編製及使用 財務報表之成本。依照 IAS 1 新修正條文，有關重大（material）會計政策定義即回歸IAS 1第7 段重大的定義，即使金額不重大，會計政策資訊仍可能因相關交易之性質而係屬重大，公司就應揭露該等重大會計政策資訊。

IAS 8

修正「會計估計值之定義」

為清楚區分「會計政策」與「會計估計 」， 新修正以「會計估計值 」之定義取代「會計估計變動 」之定義。IAS 8 闡明會計估計值是指財務報表中是受到衡量不確定影響之貨幣金額，亦明訂公司建立會計估計值的目的是為了達成其所適用會計政策，藉此闡明會計政策與會計估計間之關係。IAS 8 提及輸入值變動或衡量技術變動對 會計估計值之影響數， 係屬會計估值變動。 新修正條文IAS 8 第 32 段所列舉的會計估計值之項目包括應收帳款及存貨的減損評估、資產負債的公允價值衡量、不動產、廠房及設備（PPE）的折舊費用及負債準備的估計等。

【完整內容請見《會計研究月刊》2023.1月號】

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