COP27後 金管會的永續政策方向-專訪金融監督管理委員會黃天牧主任委員

【文．編輯部】

聯合國氣候變化綱要公約第 27 次締約方會議（COP 27）已落幕，面對愈來愈嚴峻的氣候變遷，如何落實行動達到淨零目標，將是全球各國的重大挑戰。金融監督管理委員會黃天牧主任委員特別接受本刊專訪，針對COP 27 後必須正視的永續議題提出看法，並說明金管會如何透過金融市場力量深化我國永續發展，以及對於推動我國永續報告書揭露環境、社會、治理（ESG）資訊的政策方向。

Q：COP 27後，全球必須正視的永續議題？

去（2022）年極端氣候現象席捲全球，世界各地相繼傳出氣候災害，中國及非洲乾旱導致數百萬人面臨糧食短缺和饑荒、阿爾卑斯山大規模冰川崩落引發雪崩、歐洲熱浪迫使上萬人撤離家園、巴基斯坦洪災甚至釀成超過千人喪生，這些災害事件的發生，印證氣候危機已經是「現在進行式」，嚴重威脅全球生態與人民的生命安全。

去年在埃及舉辦的 COP 27 即以「共同落實（Together for implementation）」為主題，透過「 減 緩（Mitigation）」、「調適（Adaptation）」、「融資（Finance）」及「合作（Collaboration）」四大目標，來審視各國在承諾淨零排放後取得的進展，並正式討論氣候賠償、氣候融資的議題。觀察本次COP 27 大會，有二大永續議題值得正視，一是各方應切實將已經提出的目標轉化為行動；二是各國及各公私機構應合作因應急迫的氣候變遷挑戰。

檢視淨零承諾 化目標為行動

首先，聯合國環境規劃署（UNEP） 在COP 27前發布《2022年排放差距報告 》，並以「機會之窗即將關閉（The Closing Window）」作為標題，指出自 2021 年在英國格拉斯哥舉行COP 26以來，各國對2030年的減排行動讓溫室氣體排放量 減少不到1％。此外，依照目前各國的減碳目標與政策推估，本世紀末預計將升溫2.4至2.6度C，與巴黎氣候協定（Paris Agreement）「將全球升溫幅度控制於2度C以下，並努力限制在 1.5度C以下」的目標相比仍相去甚遠。對此，英國《經濟學人》也以「Say Goodbye to 1.5°C」作為封面標題，封面中的地球儀上方有一顆象徵箭靶的蘋果，然而被一箭穿心的不是蘋果，卻是下方的地球儀，顯示出各國即使紛紛制定了氣候政策、投入眾多資源推動減碳措施，但相關作為仍然無法達成 1.5 度C的目標。

有鑒於此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）於COP 27期間公布第一份檢視淨零承諾的報告。這份由加拿大前氣候部長麥肯納（Catherine McKenna）與聯合國「反漂 綠高階專業小組 」共同撰寫的報告取名為「誠信的重要 」（Integrity Matters），列出十項具體建議，強調落實行動的重要，並應避免落入漂綠的情況。這十項建議包括：減碳目標設定、利用自願式碳權交易訂定零碳轉型計畫、淘汰化石燃料及擴大再生能源、加速投資在轉型項目、遊說宣傳之準則、公正轉型及問責等，讓企業、金融機構、城市及地方區域能透過這份報告自我檢視是否與國際推動減碳的步伐一致，真正以誠信行動落實淨零。