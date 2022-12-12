快訊

「如果我選總統…」趙少康亮底牌？角逐大位仍得面對現實

酷！陽明交大開「台女哲學」通識課引熱議 網笑：我可以當示範教材

蔣萬安「掀鍋」10位小內閣 北市首位女性都發局長誕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交易經廢止徵收之土地 房地合一課稅之計算

聯合新聞網／ 會計研究月刊
土地廢止徵收，該土地發還給原地主，地主日後將土地出售，房地合一課稅的計算，財政部發布解釋令說明取得日、持有期間、取得成本的認定。聯合報系資料照
土地廢止徵收，該土地發還給原地主，地主日後將土地出售，房地合一課稅的計算，財政部發布解釋令說明取得日、持有期間、取得成本的認定。聯合報系資料照

【文．徐俊賢】

土地廢止徵收，該土地發還給原地主，地主日後將土地出售，房地合一課稅的計算，財政部發布解釋令說明取得日、持有期間、取得成本的認定。解釋令規定，取得日將以廢止徵收日為準，持有期間的計算從寬，可將徵收前、廢止徵收後的持有期間合併計算。至於取得成本，由原地主出售土地，或由繼承人出售，認定會有不同。

房地交易有三項認定，是計算交易所得的關鍵：取得日、持有期間、成本。取得日的認定，決定交易所得應採房地合一稅，或是所得稅法舊制計算。若適用房地合一稅，持有期間的認定將決定稅率，持有期間越長，稅率越低。至於成本的認定，將決定應稅所得的多寡。

土地廢止徵收後交易

政府因公益需要，能依據土地徵收條例的規定，徵用私人土地。徵用後的土地，若因工程變更設計、開發方式改變，或是徵用土地未使用等，能依法廢止徵收，通知原土地所有權人（原地主）繳清價額後將土地領回。原所有權人領回土地時又再度取得土地，日後賣出時，如何認定其取得日、持有期間與成本，財政部因此發布解釋令說明，且由於民國（以下同）105年 1月 1日適用房地合一稅之前，土地交易所得不課徵所得稅，因此解釋令僅適用於 105年後取得房地之交易。

取得日之認定

廢止徵收的土地領回，再售出，財政部解釋令規定，以原核准徵收機關廢止徵收日為準。舉例來說，若甲君於 100年原始取得土地一 筆，103年 1月 1日 被 徵 收，105年 1月 1日廢止徵收，於 108年 1月 1日交易土地，如圖一所示，依照解釋令規定，甲君交易土地之取得日，為廢止徵收日 105年 1月 1日，因此適用房地合一新制。

【完整內容請見《會計研究月刊》2022.12月號】

延伸閱讀

白癡公主咖啡廳開幕首日驚遇突發狀況　地主現身不給租

教部補助3千萬推實驗教育特色課程 帶孩子體驗中學習

大數字／太陽能光電熱潮 全台延燒

影／發表愛台宣言 朱立倫喊：台積電是國民黨創立的

相關新聞

交易經廢止徵收之土地 房地合一課稅之計算

土地經政府徵收後，因故廢止徵收，通知原地主繳款取回土地，日後地主將土地出售，如何依房地合一課稅？財政部解釋，是否適用房地合一課稅，以廢止徵收日為準，持有期間則從寬認定，可加計土地徵收前的持有期間，以決定適用的稅率。

淺談碳交易市場的法規趨勢

為實現全球2050 淨零碳排的目標，碳交易市場成為各國政府及企業能更有效管理碳排放的工具，透過法令監管碳交易市場的必要性也日益顯現。本文透過介紹不同類型的碳交易市場，淺談碳交易市場的法規趨勢。

因應「二十大」後 中國經濟變局

中國共產黨第二十次全國代表大會 10 月在北京召開，展開新人事新政策，走向全面建設社會主義現代化國家的戰略部署，此後將牽動著世界經濟及金融市場的脈動。面對中國經濟變局，臺商何去何從？

金融業永續資訊揭露現況與趨勢

因應全球減碳目標，我國於今（2022）年3月發布「2050淨零排放路徑」，而其中的十二項關鍵戰略之一即包括「綠色金融」。為回應此戰略之要求，金管會亦於9月推出「綠色金融行動方案3.0」，該方案所涵蓋推動重點包括：金融機構碳盤查與氣候風險管理、永續經濟活動發展，以及ESG及氣候相關資訊整合等項目。

國際永續資訊揭露趨勢與金管會政策

現行企業自願採用的永續報導架構眾多，其揭露對象、方式及標準不同，導致永續資訊缺乏可比較性，衍生漂綠風險。因此，訂定一套國際一致且高品質之永續揭露基準，以因應資本市場投資人需求，成為全球重要目標。本文將就永續資訊間整合趨勢、ISSB 草案修正重點及金管會對永續報導之推動規劃提供介紹。

解析未來股權簡單協議「Safe」

2014年美國矽谷創投推出Safe募資合約範本，成本低、可快速完成種子輪募資，不少新創業者趨之若鶩，成為募資的新興工具。然而，Safe的效率與風險何在？在我國法下，是否具備合法存在的空間？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。