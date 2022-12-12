交易經廢止徵收之土地 房地合一課稅之計算

【文．徐俊賢】

土地廢止徵收，該土地發還給原地主，地主日後將土地出售，房地合一課稅的計算，財政部發布解釋令說明取得日、持有期間、取得成本的認定。解釋令規定，取得日將以廢止徵收日為準，持有期間的計算從寬，可將徵收前、廢止徵收後的持有期間合併計算。至於取得成本，由原地主出售土地，或由繼承人出售，認定會有不同。

房地交易有三項認定，是計算交易所得的關鍵：取得日、持有期間、成本。取得日的認定，決定交易所得應採房地合一稅，或是所得稅法舊制計算。若適用房地合一稅，持有期間的認定將決定稅率，持有期間越長，稅率越低。至於成本的認定，將決定應稅所得的多寡。

土地廢止徵收後交易

政府因公益需要，能依據土地徵收條例的規定，徵用私人土地。徵用後的土地，若因工程變更設計、開發方式改變，或是徵用土地未使用等，能依法廢止徵收，通知原土地所有權人（原地主）繳清價額後將土地領回。原所有權人領回土地時又再度取得土地，日後賣出時，如何認定其取得日、持有期間與成本，財政部因此發布解釋令說明，且由於民國（以下同）105年 1月 1日適用房地合一稅之前，土地交易所得不課徵所得稅，因此解釋令僅適用於 105年後取得房地之交易。

取得日之認定

廢止徵收的土地領回，再售出，財政部解釋令規定，以原核准徵收機關廢止徵收日為準。舉例來說，若甲君於 100年原始取得土地一 筆，103年 1月 1日 被 徵 收，105年 1月 1日廢止徵收，於 108年 1月 1日交易土地，如圖一所示，依照解釋令規定，甲君交易土地之取得日，為廢止徵收日 105年 1月 1日，因此適用房地合一新制。