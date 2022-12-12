【文．黃正忠、翁士傑】

為實現全球2050 淨零碳排的目標，碳交易市場成為各國政府及企業能更有效管理碳排放的工具，透過法令監管碳交易市場的必要性也日益顯現。本文透過介紹不同類型的碳交易市場，淺談碳交易市場的法規趨勢。

為了達成《巴黎協定》之目標，世界各國政府已經承諾將限制全球暖化，最遲將在2050 年達到淨零碳排之目標。在實現這些承諾的道路上，碳交易市場發揮了重要作用，提供各國政府及企業能更有效管理碳排放的工具。現今，不論是政府監管單位或是立法者，對於透過法令監管碳交易市場的必要性日益重視。在此趨勢下，與碳排放、碳交易及揭露措施相關之監管法令可預期將會持續發展，最終希望能達成相關規範趨於一致的全球單一碳市場目標，除了具體減緩氣候變遷外，更能強化企業永續相關績效資訊之揭露，以回應利害關係人對於永續性資訊之透明度及可比較性的期待。

強制性市場—碳排放交易機制

碳交易市場可分為強制性市場及自願性市場。其中「Cap and trade」為碳總量管制與交易制度，或稱碳排放交易系統（ETS），即為強制性市場的一種。目前世界上最大的碳排放交易系統之一的歐盟 ETS，其所涵蓋的範圍占了歐盟溫室氣體排放總量的三分之一以上。而在其他國家，例如日本的東京都、韓國、澳洲、巴西、中國、英國及美國的幾個州，亦有不同類型的 ETS 在運作。

碳排放交易系統的運作機制是：首先，政府會依據碳排放量、行業別或規模，決定應納入參與ETS的 企業；接著，針對被管制對象設定其在特定年份中所能排放的溫室氣體總量上限（cap），且為了達成總碳排放量下降之目的，政府會逐年調降此一上限。依據政府所設定的上限與受管制企業的歷史排放量，政府將對受管制企業核配每年容許碳排放量的無償配額。到了每年年底，受管制企業必須確保其碳排放量仍在其所核配得的碳排放量配額內，否則即會面臨罰款。若受管制企業所配得的碳排放量配額已不足以支應其在當年度的碳排放量，則在總量上限內，其可向尚有多餘配額的其他受管制企業購買排放配額。而在當年度成功將碳排放量控制在配額內的受管制企業，則可以將多餘之排放配額存起來，用於支應未來超額的碳排放量，或可以將多餘排放配額出售給其他需要排放配額的受管制企業。

由於 ETS 的制度通常會將超出排放配額的每噸二氧化碳應交之罰款，訂為特定期間內 ETS 平均交易價額的數倍之多，因此會驅動未達標企業積極向已達標企業購買剩餘排放配額，發揮成本有效性的功能，並滿足法遵需求。ETS 制度帶動的碳交易價格，取決於總量管制的量－「量鬆則價低、量緊則價高」為一必然的趨勢。另外，如果受管制企業對於氣候變遷加劇、減碳法令趨嚴有預期心理，則可能會產生無償配額惜售的情況，也會使價格顯著攀升。

ETS交易體系交易的初期通常是無償配額，但是許多 ETS 大概都走同樣的階段性做法，也就是會在第二階段將初期完全無償配額總量的一部分，在年初及年度中進行拍賣，爾後的階段則是將總量降低，並將拍賣的比例提高，此發展最終將達成所有受管制企業均須為其碳排活動支付費用。