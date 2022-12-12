因應「二十大」後 中國經濟變局

【文．李沃牆】

中國共產黨第二十次全國代表大會 10 月在北京召開，展開新人事新政策，走向全面建設社會主義現代化國家的戰略部署，此後將牽動著世界經濟及金融市場的脈動。面對中國經濟變局，臺商何去何從？

通膨陰霾籠罩、俄烏戰爭及新冠疫情揮之不去，今（2022）年對中國及全球而言，絕對是動盪不安的一年。尤其，中共「二十大」後，習近平打破舊有體制連任總書記，新的領導班子底定。未來的經濟政策動向，不僅關係著中國經濟成長前進或下行，也牽動著世界經濟及金融市場的脈動。兩岸一衣帶水，臺灣對中國經貿依存度居高不下，政府及企業該如何因應「二十大」後的經濟變局？

經濟趨緩後將維持穩增長

中國自 1979 年進行改革開放，經濟可謂一飛沖天，1979 至 2011年，三十年間平均經濟成長率逾 10％，被稱為高速成長階段。之後便進入新常態階段，但自 2018 年中美貿易戰，接著新冠疫情衝擊，經濟面臨下行，甚至有硬著陸風險。今年第一季經濟成長率 4.8％，第二季僅0.4％，遠低於原先預期。甫公布的第三季度經濟成長率為 3.9％，累計前三季經濟成長率為 3％。不過，中國國家統計發布的 10 月製造業採購經理人指數（PMI）為 49.2，仍低於 50 的榮枯線。另非製造業採購經理人指數亦由 9 月的 50.6 降至 48.7；包括製造業和服務業活動在內的綜合 PMI 由 9 月的 50.9 降至 49.0；財新中國 10 月通用服務業經營活動指數（服務業PMI）降至 48.4，連續第 2 個月落至收縮區間，為 6 月以來最低，以上數據均顯示市場需求下降，導致生產活動放緩。

再者，中國海關總署 11 月 7 日公布 10月進出口年增率雙雙衰退，顯示出口受到外需疲弱，進口則受內需偏弱等因素拖累，特別是內需不足將是限制當前中國經濟短期復甦、中期增長與長期發展的主要問題；看來，今年難以達成 5.5％的年成長目標。國際貨幣基金（IMF）在7月底預測今年中國經濟成長率下修至 3.3％。9 月 21 日，亞洲開發銀行（ADB）認為中國經濟正面臨疫情反覆，制約國內消費需求全面恢復、房地產市場進一步惡化、金融系統風險不斷積累等幾大風險，將今年經濟增長預測下調至 3.3％，且預測明年增長低於 4.8％。世界銀行於 9 月 26 日最新報告，再次將中國的經濟增長大幅下調至 2.8％，明顯低於4 月時預期的 5.1％和 6 月時預期的 4.3％。中國銀行研究院則在 9 月 28 日發布《2022年第四季中國經濟金融展望報告》，預計第三季經濟增長率為 3.8％左右，第四季增長約 5％，全年增長 3.5％左右。而彭博當前預測，未來十年中國的平均成長率則將低於 5％至 4.6％。若相關刺激政策能發揮奏效，則經濟應有機會逐步回穩。