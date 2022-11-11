審計品質對財報監理的影響

【文．黃仲豪、黃睦芸】

企業財報資訊的透明度與可信賴度是資本市場健全運作的基石，如何提升財報的審計品質進而規劃相關之監理措施，也是國際審計監理機關持續關注及思考的議題。審計品質的良窳，除仰賴會計師自律及主管機關透過檢查與執法等監理作為外，透過市場機制運作，讓上市櫃公司於每年決定委任或續聘任會計師時，將事務所及簽證會計師的審計品質納入考量，亦是促進審計品質提升相當重要之面向，此也是國際審計監理機關論壇（IFIAR）與國際證券管理機構組織（IOSCO）所持續倡議之事項。

然而，審計品質的好壞不易觀察，且事務所內部的治理及審計品質管理亦難為外界知悉，故我國金管會前參考國際間審計監理機關經驗，推動國內會計師事務所自民國（以下同）112年起，揭露審計品質指標（AQI）及公布會計師事務所的透明度報告，期能增進上市櫃公司及外界對於事務所審計品質的了解，並加強審計委員會與會計師間之溝通，透過市場機制促進事務所間良性競爭，進而提升國內公司財務報告之資訊品質。

提升審計品質的政策

上市櫃公司採用AQI，作為選任簽證會計師之參考

發布 AQI揭露架構及範本

金管會於 110年8月發布「審計品質指標（AQI）揭露架構」－內容涵蓋專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5大構面及13項主要指標項目，以協助企業及審計委員會於選任簽證會計師時，能更有效客觀的評估會計師事務所及查核團隊於提升審計品質的能力及承諾。

此外，為增進各事務所間AQI資訊之一致性及可比性，金管會同時發布AQI揭露範本，一 致 性 規 範 國 內 AQI應揭露之資訊內涵及格式，並就部分AQI指標提供事務所整體之產業平均數或區間等資訊以供比較，讓企業能更深入瞭解事務所整體之審計品質變化趨勢及與同業間之差異，並考量比例監理及對公眾利益之影響，規劃採二階段方式推動，優先鼓勵四大會計師事務所，自承接上市櫃公司112年度財務報告查核簽證委任案件時起，主動提供AQI資訊，作為上市櫃公司審計委員會評估（續）委任簽證會計師之參考。AQI指標除包括事務所層級（Firm Level）的整體資訊外，也包含多 項審計個案層級（Engagement Level）的指標，企業可參考各指標意涵進行初步判斷。

發布編製及解讀 AQI指引

由於審計品質並非單一面向所能概括，亦不宜僅憑單一 AQI指標逕予評斷審計品質之好壞，需就各面向之AQI指標綜合比較分析，才能對事務所及查核團隊之審計品質有較為清楚且完整之輪廓，故金管會於111年6月底發布「審計委員會解讀審計品質指標指引」，審計委員會可透過指引初步了解審計實務，再搭配各項 AQI指標之衡量重點，進一步解讀與審計品質之關聯，並加強與事務所之溝通討論。另為確保會計師事務所提供的 AQI資料具一致性及可比較性，以提升AQI的利用性及參考價值，金管會同時發布「會計師事務所編製審計品質指標指引」，就各AQI細項指標之定義及計算提供明確之指引，作為事務所編製AQI資訊之依據。